Uno por uno y notas del Celta de Vigo ante el Omonia con varios suspensos

Javi Rayo 16 SEP 2026 - 20:42h.

El Celta pierde en su entreno en la Europa League y agrava la crisis

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El Celta ha perdido en su entreno esta temporada en la Europa League. Golpe duro para el conjunto vigués que agrava su crisis y que desaprovecha la oportunidad de sumar puntos ante uno de los rivales más asequibles en su calendario europeo. Ponemos nota a los futbolistas de Claudio Giráldez.

Radu (7): El portero rumano sostuvo al Celta. Hizo varias paradas de mérito pero pudo estar mejor colocado en el gol del conjunto local.

Javi Rodríguez (5): Aprobado justito para el canterano del Celta.

Starfelt (5): Aunque no cometió errores, se echaron de menos sus remates con todos los saques de esquina que botó el equipo.

Marcos Alonso (6): El mejor de la línea defensiva del Celta. Tuvo una en los últimos minutos que pudo cambiar el devenir del partido.

Álvaro Núñez (8): El mejor del partido en el Celta. Fue el futbolista más completo. Notable en defensa y notable en la aportación en ataque.

Burcio (4): Aunque estuvo bien en el pase, perdió cuatro posesiones. No destacó ni en defensa ni en ataque.

Miguel Román (7): De los mejores en el centro del campo del Celta. Se atrevió en ataque y estuvo muy cerca de marcar.

Carreira (5): En la línea del resto del equipo. Estuvo mejor de su mejor nivel.

Jutglá (3): Muy mal partido del delantero. Ni un sólo remate en los más de 50 minutos que disputó. Ocho posesiones perdidas y ni un sólo regate. Partido para olvidar.

Pablo Durán (6): Mejor en la primera parte que en la segunda. Dos remates, uno a puerta. En la segunda mitad de diluyó.

Driouech (5): Más ímpetu que calidad. Lo intentó muchas veces desde la banda pero ninguna con peligro claro. Disparó varias veces pero se encontró con los defensas del Omonia.

Sustituciones del Celta de Vigo ante el Omonia

Swedberg (3): Salió en la segunda parte, no aportó nada en ataque y dio tres patadas a destiempo que bien pudieron costarle, además de la amarilla, la roja.

Hugo González (4): Muy pero que muy poco del canterano del conjunto gallego.

Febas (4): El ex del Elche entró para agarrar la batuta en el medio campo pero no lo hizo. No ayudó a mejorar la circulación del esférico y tampoco dio ese último pase que pedía del equipo.

Hugo Álvarez (SC): No tuvo suficientes minutos para recibir una nota.

Borja Iglesias (SC): El campeón del mundo salió en los últimos minutos pero no tuvo tiempo para incidir en el juego.