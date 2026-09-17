Joan García cambia el plan de Luis de la Fuente: tres candidatos y sus opciones con España

Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 17:56h.

La lesión del portero azulgrana abre la puerta a un tercer portero

Las otras dos dudas de la lista de la Selección Española

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Luis de la Fuente afronta sus últimas horas de debate antes de hacer pública la primera lista tras la conquista del Mundial 2026. No es una citación más, pues por primera vez, los campeones del mundo lucirán la segunda estrella en el pecho y no todos estarán presentes. A la conocida retirada internacional de Marcos Llorente se une la duda de Borja Iglesias y la lesión de última hora de Joan García.

Durante el FC Barcelona-Racing de Santander, el portero azulgrana sufrió unas molestias en su rodilla a consecuencia de un resbalón. Hansi Flick hizo saltar las alarmas con su sustitución al descanso, y aunque el parte médico ha rebajado considerablemente la preocupación, el guardameta estará fuera varias semanas.

Esta ausencia cambia por completo los planes de Luis de la Fuente en una portería que está bien cubierta con Unai Simón y David Raya, pero que ahora demanda un tercer nombre que la complete. Con escasas horas por delante, tres grandes candidatos salen a escena.

Los tres candidatos para la portería de España en la Nations League

El primero de ellos es el último que formó parte de la portería de la Selección Española. A Álex Remiro se le esfumó el sueño de la cita mundialista en el último momento en detrimento del ahora lesionado Joan García. Sus compañeros siempre destacaron su gran papel dentro del vestuario, siendo consciente de su rol como tercer portero.

El de Cascante, tras un verano en el que se especuló con una posible salida, sigue jugándolo prácticamente todo en la Real Sociedad y ha encajado nueve goles en cinco encuentros. También suma una portería a cero.

La opción que más fuerza coge tras la lesión de Joan García la encarna Leo Román. El flamante guardameta del Deportivo de A Coruña participó en la concentración previa al pasado Mundial 2026 y en la Federación se sigue muy de cerca su evolución. Su inicio de temporada, de la mano del buen rendimiento colectivo del equipo de Antonio Hidalgo, respaldan su candidatura.

Aunque si hablamos de nivel en este inicio de curso, ahí emerge la figura de Álvaro Valles. El portero del Real Betis está consagrándose como uno de los mejores porteros de toda LALIGA. A excepción del borrón del Ciutat de València, el espigado guardameta ha dejado su portería a cero en tres encuentros con actuación estelar ante el Real Madrid incluida. Tres candidatos, un único hueco en portería y una resolución que no se hará esperar.