Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 19:40h.

Su partido ante Osasuna está recibiendo un aluvión de elogios

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El Atlético de Madrid ya prepara el derbi del próximo domingo con un gran chute de moral. Los pupilos de Diego Pablo Simeone, tras las dudas en el juego que dejó el triunfo en Anoeta, recuperaron su mejor versión ante Osasuna. El 4-0 del Metropolitano pudo ser aún mayor si no llega a ser por la gran actuación de Aitor Fernández. Y aunque este incontestable triunfo respondió a un alto nivel colectivo, la afición colchonera destaca una actuación individual.

El 'Cholo', pese a la carga de partidos motivada por esta jornada intersemanal, apostó de inicio por una alineación muy titular. Robin Le Normand fue una de las novedades en defensa, pero los focos los acaparó el puesto de pivote.

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La afición del Atlético de Madrid cambia de opinión

Por primera vez en esta temporada, Johnny Cardoso comenzó de inicio un encuentro oficial y su nivel sorprendió a todos. El internacional estadounidense, tras un verano complicado, apostó por recuperarse por completo de su lesión de tobillo y el tiempo parece haberle dado la razón. Ante Osasuna, el pivote cuajó un choque completísimo y hasta el propio Atlético de Madrid lo ha puesto en valor este jueves.

"¿Opiniones del partido que hizo ayer este señor?". Con este mensaje, el club colchonero aguardaba las respuestas de su hinchada tras la exhibición de Johnny Cardoso ante el cuadro rojillo y no se han hecho esperar.

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Estos son algunos de los muchos ejemplos:

Johnny Cardoso vuelve a sonreír

Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, declaró que ha "sufrido mucho" en los últimos meses, después de las últimas lesiones que ha padecido en el tobillo derecho, y que ahora se encuentra "muy bien". Cardoso sufrió el pasado 7 de mayo un esguince en el tobillo derecho de alto grado con afectación articular y rotura parcial de ligamentos.

"Me he encontrado muy bien", dijo el jugador tras la victoria ante Osasuna (4-0). "He pasado meses difíciles después de la cirugía, sufriendo con el tobillo. Ahora me encuentro muy bien y no había mejor manera que volver al equipo con esta victoria en casa y con portería a cero. A seguir trabajando", añadió.

Sobre el partido y la goleada ante Osasuna, señaló: "Estamos con mucha confianza en nuestro equipo. Un partido así, marcando goles y defendiendo bien nos da confianza para el derbi. No es lo mismo, pero nos da confianza".

Simeone dijo en la conferencia de prensa después del partido que quiere a un Cardoso "así". "Nosotros trabajamos para partidos así. El míster me ha dado mucha confianza y este partido es el resultado de un trabajo que vengo haciendo después de la cirugía, trabajo físico y mental", comentó el jugador.

"Agradecer al míster por la confianza, pero sólo depende de mí. Es lo que vengo haciendo. Tengo que estar al cien por cien para estar disponible para cuando se me necesite aunque sean unos minutos", agregó.

Sobre los nuevos fichajes, Cardoso explicó: "Son jugadores que vienen para aportar mucho. La idea del míster sigue siendo la misma. Son jugadores que suben el nivel de la plantilla. El míster va a sacar lo mejor de todos".