El CEO del Atlético de Madrid sorprende con su sugerencia a la UEFA

La afición del Atlético cambia de opinión: "Puede ser titular"

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Sorprendente propuesta de Miguel Ángel Gil Marín para reducir el calendario. El consejero delegado del Atlético de Madrid estuvo este miércoles por la tarde antes del partido ante CA Osasuna en el World Football Summit, donde habló, entre otras cosas, del incremento de competiciones y partidos que disputan cada club y cada jugador a lo largo de la temporada. Un motivo de preocupación para el que tiene una solución cuanto menos curiosa.

El CEO rojiblanco, que también es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, entiende que "la UEFA y la FIFA quieren más partidos porque da más dinero y más poder" y, a su vez "el poder te consolida y te garantiza la perpetuidad". El Atlético es uno de los clubes que se beneficia cada vez más de ese círculo vicioso gracias a su estabilidad deportiva, pero Gil Marín cree que hay que "buscar un punto de equilibrio para los clubes grandes".

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La propuesta de Gil Marín para reducir el calendario

Es por eso que, según su criterio, hay que intentar reducir el calendario. Y según contó durante el foro, ya ha trasladado su idea al organismo presidido por Alexander Ceferin: "Yo siempre propongo en la UEFA limitar el número de partidos en Liga a un futbolista. Que un entrenador le diga que de 38 jornadas, sólo estará disponible en 31 o 32 jornadas y que se busque la vida en los demás, para que sepa que tiene esa limitación de partidos".

Es decir, que su propuesta no pasa por reducir el número de encuentros totales que disputa un equipo durante toda la temporada, sino por limitar la presencia de los futbolistas en todos los encuentros.

Una idea que, por cierto, ya intentó implementar Carlo Ancelotti en su último curso en el Real Madrid debido a la creación del Mundial de Clubes, que luego no dirigió, en medio del verano. Su plan pasaba por dar vacaciones a los futbolistas con más minutos en plena temporada, pero finalmente tuvo que desechar la idea ante los malos resultados que cosechó el equipo esa última temporada.