El canadiense suma dos goles en sus primeros partidos con el Atlético de Madrid

El Atlético vuelve a tener menos descanso que el Real Madrid antes del derbi

Compartir







Jonathan David ha caído con buen pie en el Metropolitano. El canadiense, que llegó a última hora en el mercado veraniego para apuntalar una delantera falta de efectivos, suma ya dos goles y una asistencia en los tres ratos que ha jugado con el Atlético de Madrid. Este miércoles fue una de las grandes figuras en la goleada ante Osasuna, marcando además su primer gol ante su nueva afición y su segunda diana de manera consecutiva. Cifras que le sirven, además, para superar los números ligueros de Julián Álvarez en los diez últimos meses.

El dato es abrumador: Jonathan David ha marcado más goles en LaLiga en los cuatro últimos días que Julián Álvarez durante los últimos diez meses y medio. El canadiense firmó su primera diana como rojiblanco el pasado domingo 13 de septiembre ante la Real Sociedad y la segunda este miércoles ante Osasuna, por lo que ya suma dos goles este curso.

Los números de Julián Álvarez en LaLiga

Los números ligueros de Julián, por contra, son demoledores. Si bien es cierto que en la Champions League sí que respondió de manera sobresaliente en cuanto a cifras se refiere, en LaLiga estuvo completamente negado desde el 1 de noviembre de 2025, cuando anotó de penalti ante el Sevilla.

Aquello fue en la jornada 11. Era su séptimo gol en un campeonato doméstico en el que sólo firmó ocho tantos. Dicho de otra forma: desde el 1 de noviembre hasta hoy sólo ha marcado un gol en LaLiga. Fue el 28 de febrero, en Oviedo, determinante para ganar en el Carlos Tartiere en los últimos minutos.

Entre medias, una sequía de cuatro meses sin ver portería en LaLiga. De hecho, sus ocho goles se repartieron en sólo cinco partidos: uno al Espanyol (jornada 1), hat-trick ante el Rayo (jornada 6), doblete al Real Madrid (jornada 7), gol al Sevilla (jornada 11) y gol al Oviedo (jornada 26). De esos ocho goles, además, dos fueron de penalti y otros dos de falta, por lo que sólo cuatro llegaron 'de juego corrido'.

El Atlético, pleno de victorias sin Julián Álvarez

Cabe destacar, eso sí, que Julián se perdió los nueve últimos partidos ligueros de pasado curso, ya sin nada en juego para el Atlético. Además, sólo ha participado en dos jornadas de las seis disputadas hasta la fecha en este nuevo ejercicio, marcado por su polémica situación dentro del club y su deseo de marcharse.

Contando también la Champions, el Atlético ha disputado ya siete partidos en este arranque de campeonato. Y, curiosamente, ha ganado los cuatro en los que Julián no ha jugado ni un solo minuto, mientras que ha cosechado dos derrotas y un empate en los tres en los que sí participó.