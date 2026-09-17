Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Bournemouth, ¡10 suspensos! y un gran señalado

Derrota en Anoeta ante los ingleses en un partido con dos caras muy diferentes

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La Real Sociedad ha caído derrotada ante el Bournemouth (1-2) en su primer partido de la temporada en la Europa League. Un duelo que tuvo dos partes muy, pero que muy distintas, pues los ingleses aplastaron por completo a los donostiarras durante el primer tiempo e incluso perdonaron una goleada, mientras que el equipo de Pellegrino Matarazzo reaccionó y dominó la segunda mitad rozando un empate que nunca llegó.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de la Real Sociedad en su estreno europeo ante el Bournemouth.

Unai Marrero (3): dos disparos a puerta y dos goles en el primer tiempo. Quizá en el primero no se le puede reprochar demasiado, pero en el segundo parecía estar cubriendo el lateral exterior de la red en vez de la portería. Casi sin trabajo en el segundo.

Héctor Fort (0): el gran señalado de la noche. Era su primera titularidad, fue 'la cobaya' de ese esquema de tres centrales y dos carrileros... e hizo aguas por la banda diestra. Sufrió de lo lindo ante Tavernier, le ganó la espalda Truffert en el 0-1 y Matarazzo le dejó en el banquillo tras el descanso.

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Luken Beitia (2): su costado, junto a Fort, fue una autopista para los ingleses en el primer tiempo. Le ganaron la espalda en el 0-1 y perdió la marca de Evanilson en el cabezazo al palo.

Jon Martín (7): de lejos, el mejor de la Real Sociedad. Ya en el primer tiempo fue el único que cumplió en una línea defensiva que hizo aguas, pero es que en la segunda mitad dejó varias intervenciones atrás de mucho mérito.

Mamadou Sarr (4): perdió el duelo ante Kluivert en el 0-1, lo cual es bastante relevante viendo las diferencias físicas. El propio Kluivert le dejó retratado en una carrera de la segunda mitad, en la que tuvo menos trabajo.

Sergio Gómez (4): es bastante difícil definir su partido. Rozando el 0 en el primer tiempo, en el que Kluivert y Rayan le ganaron la espalda en los dos goles, quedando especialmente señalado en el segundo gol. Notable alto en el segundo, en el que marcó el 1-2 casi sin querer con un centro cerrado y generó muchísimo peligro sobre la portería contraria. La media de las dos notas sale 4.

Turrientes (3): completamente superado ante la intensidad y el físico del Bournemouth durante el primer tiempo, en el que además vio una amarilla. Rozó el gol con un gran disparo desde la frontal justo antes de ser sustituido en el 58'. Lo único positivo.

Yangel Herrera (4): como Beñat, superado en la primera mitad, picado con varios futbolistas rivales e incapaz de dominar la pelota. Mejoró levemente en el segundo hasta ser sustituido en el 84'.

Barrenetxea (4): como todo el ataque donostiarra, inoperante en los primeros 45 minutos partiendo desde la izquierda. Se pasó al carril diestro en el segundo tiempo y mejoró considerablemente, pero no terminó de traducir sus intervenciones en acciones de peligro. Sustituido en el 84'.

Oyarzabal (4): destellos de calidad, pero lejos de tener la influencia ofensiva que se le presupone. Tuvo el empate en sus botas justo antes de ser sustituido en el 73', pero su picadita sobre el portero se fue por encima del larguero.

Óskarsson (2): desaparecido durante 82 minutos, tuvo tres buenas ocasiones en el tramo final. A la primera no llegó por poco; la segunda, clarísima, se la sacó Petrovic; y la tercera, aún más clara y a 2 metros de la línea de gol, la volvió a sacar el portero. No se pueden fallar ocasiones así en ese contexto de partido.

Sustituciones de la Real Sociedad ante el Bournemouth

Guedes (6): jugó toda la segunda parte y su presencia mejoró notablemente al equipo. Petrovic evitó su gol con una buena parada y dejó buenas intervenciones en fase ofensiva.

Gorrotxategi (5): media hora para el canterano, que mejoró las prestaciones de Turrientes.

Luka Sucic (5): entró por Oyarzabal, que no es poco, para jugar como segundo delantero. Estrelló un zurdazo que tenía muy buena pinta en un defensor, pero poco más.

Take Kubo (SC): apenas 10 minutitos para el japonés, que dejó varias llegadas por el costado diestro, pero sin concretar ninguna.

Zakharyan (SC): entró en el 84' y dejó una asistencia maravillosa a Oskarsson en el 85'. Poco más.