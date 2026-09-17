Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 21:27h.

El técnico azulón analizó todo lo acontecido en La Cartuja

Alineaciones confirmadas del Betis - Getafe de la jornada 6 de LALIGA en La Cartuja

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José Bordalás compareció en la sala de prensa del Estadio La Cartuja tras caer derrotado por la mínima ante un Real Betis de Champions League. Su Getafe CF plantó cara, pero tras quedarse con diez jugadores sobre el terreno de juego, se despidió de sus opciones de puntuar. El entrenador azulón analizó el encuentro de este jueves y valoró una acción polémica.

Además, Bordalás también valora la plantilla de la que dispone, la cual considera limitada y por la que se ve obligado a tirar de chicos de la cantera. Además, el entrenador azulón pone el foco en Isco Alarcón a la hora de debatir sobre el gol que decidió el choque en el templo sevillano. Tras apostar por las rotaciones en esta jornada intersemanal, el técnico confía en reencontrarse con la victoria el próximo domingo ante el Málaga CF.

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Las palabras de José Bordalás tras el Betis - Getafe

Análisis general. "El equipo se va triste porque hemos perdido, pero felicitarles porque han hecho un esfuerzo muy grande, han competido dentro de nuestras posibilidades. Ha sido una pena contra un grandísimo rival como es el Betis, con una plantilla espectacular, han estado serios, han competido y lo han dado todo".

Una plantilla corta. "Venimos desde el inicio jugando con los mismos jugadores, hoy hemos tenido que dar refresco. Había compañeros que tenían dificultades en el primer tiempo y también tirar de chicos del filial. Estamos muy justos".

El gol del Betis. "Hay que corregir y bueno, ha habido detalles que nos han penalizado, sobre todo el gol porque cuando menos es extraño. Está Isco delante de David Soria y obviamente no tiene esa visibilidad. La regla dice que cuando se le obstaculiza al portero, obviamente se puede anular. Pero bueno, cuando menos extraño. No hemos estado acertados, aunque contento con el esfuerzo de los chicos".