El uno por uno del Betis y las notas contra el Getafe en La Cartuja

Álvaro Borrego 17 SEP 2026 - 21:02h.

Un solitario gol de Ez Abde brinda la cuarta victoria consecutiva y devuelve al Betis a la tercera plaza

El calendario del Real Betis tras jugar ante el Getafe: próximos rivales, fechas y horarios

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El Real Betis sigue en estado de dulce. Los verdiblancos lograron el cuarto triunfo consecutivo, suficiente para mantener la tercera plaza e igualar a puntos al Real Madrid. Una victoria sufrida y trabajada hasta el final ante el Getafe de Bordalás, en un partido decantado por el gol de Ez Abde, con quien el fútbol hizo justicia después de lo sucedido en La Cerámica.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Getafe.

Álvaro Valles (9): No hay partido en el que no haya sido decisivo con sus paradas. Está siendo, de largo, el portero más en forma de LaLiga.

Ángel Ortiz (5): Estuvo contemplativo en algunos duelos defensivos, algo que debe solucionar con confianza y madurez. Intentó ofrecer siempre una solución más en las coberturas a Antony, pero la amarilla le condicionó y Pellegrini lo quitó al descanso para evitar riesgos. Llegarán más oportunidades, porque condiciones tiene de sobra.

Natan (8): Es como si jugara contra infantiles. Insultantemente superior a cada rival que tuvo enfrente. Nueve contribuciones defensivas. Seis despejes. Tres recuperaciones. Ha ganado el 100% de los duelos por el suelo. No ha sido regateado una sola vez. Vale más que ayer pero menos que mañana.

Valentín Gómez (7): Sabía que en el cuerpo a cuerpo no era tan superior por estatura y estuvo especialmente intuitivo a la hora de anticiparse a los rivales.

Junior Firpo (6): Un partido más que digno. Se proyectó en ataque con criterio, pero sobre todo cumplió en la faceta defensiva. Con un Betis tan volcado era crucial no perder la compostura y rara vez le cogieron la espalda. Nueve contribuciones defensivas. Cinco despejes. Necesitaba una tarde de sensaciones positivas.

Facundo Bernal (7): Qué proyecto de futbolista. Con un Betis volcado, su rol cobraba especial importancia hoy, con lo que implicaba no perder la concentración ni mucho menos la posición.

Nelson Deossa (9): Todo lo hizo con sentido. Está en un nivel de confianza alto y eso se nota en la soltura de cada movimiento o a la hora de tomar riesgos. Se mostró híper activo en zona de tres cuartos. No le quemaba la pelota, quería sentirse protagonismo y la pedía constantemente. Una muestra de su compromiso es la jugada del 1-0. Nace de sus botas, en un cuerpeo con dos rivales que termina en ese desplazamiento en largo a Abde.

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Isco (5): Cada vez se le ve más cómodo en el campo y eso es una alegría. Mejora cada jugada que pasa por sus pies, aunque se le sigue resistiendo el gol y ocasiones tuvo para lograrlo. Es cuestión de tiempo.

Ez Abde (7): Justicia del fútbol. Tenía que ser quien marcase el gol.

Antony (6): La sensación de peligro que genera obliga al Getafe a ponerle un par de rivales encima, lo que permitía abrir espacios al equipo. Sus compañeros le buscaban, ya que ante la inmovilismo del contrario hacía falta alguien que buscase algo distinto a través del regate.

Troy Parrott (5): El planteamiento del Getafe, encerrado atrás, le obligó a jugar casi siempre de espaldas y apenas tuvo incidencia, pero a poco que encontró espacios marcó diferencias. Suya fue la asistencia a Ez Abde y casi obra el gol de la jornada con un disparo desde el centro del campo que terminó salvando Soria. Su mayor virtud es que no necesita constancia para tener impacto.

Suplentes

Héctor Bellerín (5): Se fajó bien atrás. Hizo lo que pedía el partido.

Dani Ceballos (5): Es un seguro de vida. Entró en modo mandón y no hubo quien le quitase la pelota (amén de una entrega al rival en el 89').

Cucho Hernández (5): Se mostró activo en la presión y peleón, pero sin apenas incidencia con balón.

Riquelme (-):

Álvaro Fidalgo (): S.C.