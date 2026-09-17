Álvaro Borrego 17 SEP 2026 - 20:35h.

Los verdiblancos visitarán este domingo al Dépor y tras el parón jugarán cuatro partidos consecutivos en La Cartuja

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El Real Betis ha concluido el segundo de los tres partidos que debía afrontar en siete días, quedando únicamente el del próximo domingo antes de marcharse al parón. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini tendrá ahora dos entrenamientos para preparar la visita al Deportivo de la Coruña y a partir de ahí el fútbol de clubes quedará paralizado hasta la segunda semana de octubre. Un parón inusual marcado por el nuevo calendario FIFA, que ha unificado los parones alargándolo por dos semanas, siendo cuatro los compromisos internacionales que celebrará la selección española. Y después del mismo, un 'atracón' verdiblanco en La Cartuja, con hasta cuatro encuentros seguidos como local.

El calendario se empina con dos jornadas que pueden ser decisivas para el devenir del equipo en la Champions League además de la siempre exigente visita del FC Barcelona, el club más en forma del planeta en estos momentos. Pero antes llegarán dos encuentros más en los que el Real Betis podría consolidar su posición de privilegio en el campeonato doméstico.

Lo que le viene al Betis después del parón

Deportivo de la Coruña - Real Betis, jornada 7 de LALIGA, 20 de septiembre a las 18:30 horas.

Real Betis - Osasuna, jornada 8 de LALIGA, 11 de octubre a las 18:30 horas.

Betis - Porto, jornada 2 de la Champions League, miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas.

Real Betis - FC Barcelona, jornada 9 de LALIGA, 17 de octubre a las 18:30 horas.

Betis - Feyenoord, jornada 3 de la Champions League, 21 de octubre a las 21:00 horas.

Los verdiblancos terminarán el mes de octubre contra el Celta de Vigo, el fin de semana del 25, con fecha aún por determinar.

Noviembre será otro mes de emociones fuertes, con el derbi contra el Sevilla FC como gran aliciente. El mes empezará con la visita del Málaga a La Cartuja unos días antes de desplazarse hasta Dortmund para jugar con el Borussia. Entre medias jugará en casa del Elche, cerrando el mes en Bratislava y de nuevo en La Cartuja frente al Rayo Vallecano.