Álvaro Borrego 17 SEP 2026 - 21:40h.

El colombiano cuajó un gran partido contra el Getafe y no esperaba ser reconocido con ese premio

El uno por uno del Betis y las notas contra el Getafe en La Cartuja

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Nelson Deossa ha sido uno de los principales artífices del triunfo del Real Betis contra el Getafe. De sus botas nació la jugada que terminó en el gol de Ez Abde, a la postre decisivo para amarrar los tres puntos. Sus buenos minutos en La Cerámica le valieron para ganarse el premio de la titularidad y todo lo hizo con sentido. Está en un nivel de confianza alto y eso se nota en la soltura de cada movimiento o a la hora de tomar riesgos. Se mostró híper activo en zona de tres cuartos, desbloqueando el asco de su equipo con muchos desplazamientos en largo. No le quemaba la pelota, quería sentirse protagonismo y la pedía constantemente. Una actuación que le valió para ganar el permio al mejor jugador del encuentro.

Un reconocimiento que no esperaba pero que sin duda pone en valor el buen hacer del colombiano: "No me lo esperaba, siempre salgo a dar lo mejor de mí y lo mejor para el equipo. Este reconocimiento es importante porque significa que hice las cosas bien".

Nelson Deossa no ocultó su alegría por tres nuevos puntos y se mostró especialmente contento por el gol de Ez Abde, después de lo sucedido toda esta semana: "Es importantísimo siempre poder sumar en casa y ganar, siempre es bueno sumar de a tres. Contento por mi hermano Ez Abde que hoy ha vuelto y se ha reencontrado con el gol".

Cuatro victorias consecutivas y pleno de triunfos en La Cartuja: "Nos preparamos muy bien para eso, lo decimos siempre, en casa no se puede ir ningún punto. Hoy el resultado es muestra de ese trabajo".

El Betis, de nuevo tercero y en puestos de Liga de Campeones: "Es importantísimo competir con los más grandes y esperamos poder mantenernos mucho tiempo en esa posición".