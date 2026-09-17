Alineaciones confirmadas del Betis - Getafe de la jornada 6 de LALIGA en La Cartuja

Álvaro Borrego 17 SEP 2026 - 17:49h.

Pellegrini modifica la defensa y realiza un carrusel de cambios pensando en la visita a Riazor

El regalo de cumpleaños que Manuel Pellegrini le pide al Betis

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La jornada 6 de LALIGA EA SPORTS echa el cierre con varios partidos de enjundia, con el Real Betis - Getafe como uno de los más destacados. Los de Manuel Pellegrini buscan encadenar su cuarto triunfo consecutivo con tres puntos que le permitirían igualar al Real Madrid y consolidar su tercera plaza. Un reto tan exigente como ambicioso, pues para ello deberán superar a los de José Bordalás. Una tarde en la que se materializará el regreso de Dani Ceballos, que debería tener sus primeros minutos como local, aunque deberá esperar a la segunda mitad. Con Troy Parrott como referencia ofensiva y Antony como principal escudero, con Isco Alarcón en la mediapunta..

Muchas novedades en el Betis

El conjunto verdiblanco cuenta con las ausencias de Diego Llorente y Aitor Ruibal por lesión, además de quedarse una semana más como descarte Morante. La amplitud de plantilla del Real Betis, una de las más completas del último lustro, permite a Manuel Pellegrini modificar casi todo el equipo, especialmente la defensa. Con el duelo frente al Deportivo a la vuelta de la esquina (el domingo), entrarán en las rotaciones el central argentino Valentín Gómez, el mediocentro uruguayo Facundo Bernal y el delantero centro irlandés Troy Parrott, además de Ángel Ortiz y Junior Firpo.

En total son siete cambios respecto a la victoria lograda contra el Villarreal. Otra de las grandes novedades es la del cafetero Nelson Deossa, premiado tras el despliegue físico y las ocasiones que generó en los minutos de los que dispuso ante el Villarreal. Su inclusión en el once sirve para dar descanso a Pablo Fornals y aprovechar el músculo y la verticalidad del medio de Barbato. Jugadores como Dani Ceballos, Fran García, Bartra, Berllerín, Cucho Hernández, Lo Celso, el propio Fornals o Marc Roca aguardarán su oportunidad en el banquillo.

El Real Betis sale con Valles; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo; Facundo Bernal, Deossa, Isco; Antony, Ez Abde y Troy Parrott.

En el banquillo estarán Manu González, Bellerín, Bartra, Fornals, Cucho Hernández, Fran García, Iker Losada, Fidalgo, Riquelme, Lo Celso, Marc Roca y Dani Ceballos.

Un Getafe cogido por alfileres

El Getafe afronta el duelo con el propósito de lidiar con las rotaciones. Hasta ocho jugadores han soportado casi toda la carga liguera cuando han estado disponibles: Soria, Djené, Mangala, Terrats, Satriano, Enes Ünal, Mojica y Romero. Los siete primeros han disputado al menos el 80% de los minutos, mientras que el argentino acumulaba 337 de 360 minutos en juego antes de perderse por sanción el partido contra el Deportivo. Ante el Real Betis descansan tres de ellos.

El caso es que el duelo frente al Deportivo volvió a mostrar los límites del inventario de Bordalás. Andrés García iba a jugar en el lateral derecho, pero unas molestias de última hora obligaron a Boselli, central de formación, a ocupar el costado. Kiko Femenía, la otra alternativa natural para la posición, continúa lesionado y no estará hoy en La Cartuja.

La principal novedad frente al Betis será el regreso de Romero después de su expulsión ante el Celta. Su presencia permitirá a Bordalás reconstruir la defensa de cinco, con Davinchi en la derecha, Djené, Gudelj y el mismo Romero en el centro y García en la izquierda. El técnico seguirá sin Uche, Juanmi Jiménez y Kiko Femenía, mientras que Andrés García y Abqar son duda. Con cinco puntos, sólo tres goles y ninguno como visitante, el Getafe deberá volver a ajustar las cuentas frente a un Betis al que, de momento, los números le sobran.

El Getafe sale con David Soria; Andrés García, Romero,Gudelj, Djené, Davinchi; Mangala, Mario Martín; Francho, Satriano e Iván.

Letacek, Ferrer, Sazonov, Boselli, Enes Ünal, Mojica, Valou, Risco, López, Moha y Joselu.