Alineaciones confirmadas de Málaga y Villarreal en la jornada 6 de LALIGA

Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 20:08h.

Ambos equipos necesitan la victoria

Funes valora el trabajo de Loren Juarros en el Málaga y habla de fichajes: "Claro que nos gustaría"

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La Rosaleda cierra este jueves una intensa jornada intersemanal en LALIGA EA Sports con un duelo de necesitados. El penúltimo y antepenúltimo clasificado se citan en el templo costasoleño con el claro objetivo de estrenar su casillero de victorias. El recién ascendido Málaga CF suma tres empates, mientras que el Villarreal CF, todo un equipo Champions, afronta este duelo con tres derrotas consecutivas.

La necesidad en el submarino amarillo es mucho mayor. El proyecto de Iñigo Pérez no termina de arrancar y el técnico acabó muy tocado tras la derrota ante el Real Betis. Su Villarreal combina tramos de mucho vértigo ofensivo con desconexiones defensivas impropias de su nivel.

Por su parte, el equipo de Juanfran Funes recuperó sensaciones en Balaídos y logró rascar un punto en el que demostró estar muy vivo. A la espera de algún fichaje en el mercado de agentes libres, el club de Martiricos sueña con el primer triunfo ante su gente.

La alineación confirmada del Málaga CF

Así sale de inicio Juanfran Funes:

El once titular del Villarreal CF

Iñigo Pérez apuesta por la siguiente alineación inicial: Gulácsi se mantiene en portería, mientras que en defensa saldrán de inicio Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga y Cardona. En el centro del campo, Santi Comesaña y Saliba buscarán el equilibrio, mientras que Buchanan y Moleiro actuarán por las bandas. En ataque, una doble punta compuesta por Ayoze Pérez y Akhomach.