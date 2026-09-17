El uno por uno del Málaga ante el Villarreal: un notable que no tapa varios suspensos

Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 23:27h.

Ángel Recio fue el mejor de los blanquiazules

Alineaciones confirmadas de Málaga y Villarreal en la jornada 6 de LALIGA

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El Málaga CF comenzó de maravilla ante todo un equipo Champions League y acabó siendo superado. Los de Juanfran Funes siguen sin conocer la victoria en esta LALIGA EA Sports, aunque en la primera mitad se acercaron por momentos a su mejor versión. La calidad del Villarreal CF y algunos errores propios decantaron la balanza.

Alfonso Herrero (4,5): Con el 1-0 sacó varias manos de mucho mérito. Fusilado en el gol del empate de Moleiro. En el gol de Pape Guaye ocurrió prácticamente lo mismo. Cometió penalti en la recta final del encuentro que baja su nota media en el partido.

Carlos Puga (5,5): Intenso en los duelos y batallador, y aunque no siempre cayó de su lado, no se le puede negar la entrega.

Einar Galilea (3,5): En la foto del 1-2, le faltó contundencia. Dejó dudas en el área. No fue su noche.

Ángel Recio (7): El gol de Carlos Dotor nace de una gran recuperación suya. Salvada espectacular bajo palos con Alfonso Herrero ya vencido. El mejor del Málaga ante el Villarreal.

J. Salinas (3,5): Midió muy mal en una entrada sobre Comesaña que pudo haber sido algo más que amarilla. Lesionó al centrocampista groguet en esta acción. Perdió la referencia en el gol de Moleiro. Sustituido al descanso.

Izan Merino (4,5): Dudó en el primer gol de Pape Gueye. De más a menos.

Carlos Dotor (6): Con una pizca de fortuna, pero autor del 1-0.

Pablo Martínez (5): Fue creciendo en el partido con el paso de los minutos. Lejos del nivel que mostró en el Levante.

David Larrubia (5,5): Magia pura en el 1-0 con un regate que desestabilizó al Villarreal. Más chispazos que continuidad.

Juan Cruz (5,5): Asistencia medida para Dotor. Sustituido al descanso.

Chupe (4): Desaparecido casi todo el partido.

Los cambios de Juanfran Funes en el Málaga CF

Dani Lorenzo (4,5): Se ofreció constantemente para acabar con los problemas de construcción malaguistas, pero fue una tarea complicada.

Rafita (5,5): Entró muy bien al partido. Aportó solidez al lateral izquierdo.

Joaquín (5): Generó peligro por fuera, pero le faltaron socios.

Adrián Niño (5): Aportó aire fresco al ataque malaguista.

Ramón (Sin calificar)