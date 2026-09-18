Marcos Llorente se pronuncia sobre la polémica de Ceuta y el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 SEP 2026 - 10:54h.

Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo a las 16:15

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Marcos Llorente ha sido preguntado por la polémica protagonizada por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté durante el Elche-Real Madrid, después de que los tres futbolistas lucieran enrolladas las camisetas con el mensaje de apoyo a Ceuta. El jugador del Atlético de Madrid ha dejado clara su postura personal antes del derbi madrileño y después de que el equipo colchonero ya mostrara públicamente su apoyo a Ceuta. Antes del encuentro frente a Osasuna, la plantilla rojiblanca posó junto al equipo navarro y el cuerpo arbitral con una pancarta con el mensaje ‘Todos con Ceuta’.

Marcos Llorente deja clara su postura sobre Ceuta

En la rueda de prensa previa al Atlético-Real Madrid, Marcos Llorente ha preferido mantenerse al margen de las decisiones individuales de sus compañeros de profesión. El futbolista rojiblanco aseguró que no es un asunto que le genere especial preocupación, aunque sí quiso dejar clara su posición respecto a Ceuta. “Son temas que tampoco te creas que me importan mucho. Yo desde mi punto de vista apoyo a Ceuta porque es la realidad. Todos los españoles queremos a Ceuta y cada uno es libre de demostrar su lado de las cosas”, explicó.

Marcos Llorente pasa de la polémica: "Con tener claras mis ideas, es suficiente"

Llorente cerró su respuesta apelando a sus propios ideales y evitando valorar el gesto de Mbappé, Vinícius y Konaté. “Yo no voy a entrar a debatir ese tipo de cosas porque creo que no me incumbe y además, no me importa. Yo con tener claro mis ideas y tener claro lo que pienso… con eso es suficiente”, sentenció. La polémica llega en la previa de un derbi que se disputará este domingo a las 16:15 horas en el Riyadh Air Metropolitano. El Atlético afronta el encuentro después de ganar al Osasuna (4-0) y colocarse en cuarta posición, mientras que el Real Madrid llega como segundo clasificado tras imponerse al Elche (2-3).