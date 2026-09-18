Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 09:27h.

Mati Prats ruega no pitar a Julián Álvarez ante el Real Madrid y le pide goles con el Atlético: "Desde marzo"

El derbi del domingo puede ser clave para su reconciliación

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Se avecina un fin de semana intenso con la llegada del primer derbi madrileño de la temporada entre el Atlético y el Real Madrid. La cita llega pronto y en un momento diferente para cada equipo. Mientras el cuadro merengue trata de encontrar ese equilibrio defensivo que ha puesto en jaque algún que otro partido, los rojiblancos buscan esa regularidad que no terminan de lograr después de algún que otro resultado adverso. También se centran en seguir buscando la mejor versión de Julián Álvarez.

El argentino, protagonista veraniego del Atlético por sus continuos desencuentros, tiene ante sí una buena oportunidad para volver a ganarse el cariño del Metropolitano. Aunque poco a poco lo va recuperando, gran parte de la hinchada rojiblanca sigue a uñas con él después de confesar su deseo de salir del club rumbo al Barcelona.

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Por ello, en el Atlético son conscientes de que un buen derbi puede ayudarle a recobrar la confianza y a que la afición rebaje ese grado de tensión con él. Simeone aún no sabe si jugará de inicio, si tendrá minutos o si por el contrario verá todo el partido desde el banquillo, pero son muchos los que piensan que si logra cuajar un gran partido la percepción sobre él cambiará.

La opinión de Diego Godín

Otro de los que se ha pronunciado sobre su situación recientemente ha sido Diego Godín. El exjugador del Atlético analizó el derbi en el programa de OndaCero Radioestadio Noche y comparó la situación de Julián con la que vivió Griezmann. Godín rememora cómo arregló el francés el problema.

"Griezmann tuvo un gesto con la afición, habló con ellos, le dijo que había cometido un error, que no supo valorar lo que tenía...y terminó en el club como lo que es, como una leyenda. A día de hoy lo de Julián y Griezmann no se parece en nada. Creo que Julián se equivocó y el enfado de la afición es normal. Ahora tendrá que apechugar y tener buenos gestos con la afición porque las heridas no sanan rápidamente. No sé si Julián puede recomponer la situación; a Griezmann le costó muchísimo. La gente del Atelti, si se deja todo en el campo, no le va a pitar".