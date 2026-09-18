Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Real Madrid: Simeone y Mourinho tienen planes muy distintos

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 SEP 2026 - 07:06h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid de la jornada 7

Juanfe Sanz sostiene que Julián Álvarez jugará con el Atlético el derbi ante el Real Madrid: "Algo"

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El Riyadh Air Metropolitano vestirá sus mejores galas este domingo 20 de septiembre a las 16:15h (horario peninsular) para albergar el gran derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LALIGA EA Sports y bajo el arbitraje del colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias. El conjunto colchonero afronta el choque situado en la tercera posición con 13 puntos tras golear por 4-0 a CA Osasuna en la última fecha. Por su parte, el conjunto blanco está colocado en el segundo escalón de la tabla con 15 puntos, tras lograr un triunfo en el descuento por 2-3 ante el Elche CF en el Martínez Valero.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone apostará por un dibujo 5-2-3 tras las buenas sensaciones obtenidas en las dos pasadas jornadas frente a Real Sociedad y Osasuna. En el apartado de ausencias, el técnico argentino sufre la baja confirmada por lesión de Pablo Barrios, mientras que Alexander Sørloth y Julián Álvarez llegan entre algodones y se mantendrán como dudas hasta última hora. Jan Oblak custodiará la meta rojiblanca, la retaguardia estará formada por Giuliano Simeone y Alejandro Grimaldo como carrileros, con Marc Pubill, Cristian 'Cuti' Romero y Dávid Hancko componiendo el trío de centrales. En el doble pivote, Marcos Llorente será uno de los elegidos y acompañará a uno entre Morten Hjulmand y Koke Resurrección. Arriba, Álex Baena se perfila como uno de los mediapuntas arrancando por la izquierda, Kang-In Lee o Ademola Lookman lo harán por derecha y Jonathan David, con dos goles y una asistencia en los últimos dos encuentros, será la referencia.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Real Madrid:

Portero: Oblak

Defensas: Giuliano, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo

Centrocampistas: Llorente, Hjulmand/Koke

Delanteros: Kang-In Lee/Lookman, Jonathan David, Baena

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid continuará con un 4-3-3. Para el primer derbi de la temporada, el cuadro merengue mantiene en el parte médico las ausencias confirmadas de Éder Militão, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. Thibaut Courtois defenderá la portería madridista, la línea defensiva estará formada por Denzel Dumfries en el carril derecho, Marc Cucurella en el izquierdo, y Dean Huijsen asentado en el centro de la zaga acompañado por uno entre Ibrahima Konaté o Antonio Rüdiger. En la medular estarán Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni o Bernardo Silva, dejando a Jude Bellingham con libertad en la mediapunta. En la parcela ofensiva, Kylian Mbappé ejercerá de referencia en punta, flanqueado por Vinicius Júnior en un costado y Arda Güler en el otro.

Posible once del Real Madrid frente al Atlético de Madrid:

Portero: Courtois

Defensas: Dumfries, Konaté/Rüdiger, Huijsen, Cucurella

Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni/Bernardo Silva, Bellingham

Delanteros: Güler, Mbappé, Vinicius