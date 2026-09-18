David Torres 18 SEP 2026 - 09:01h.

Javier Aguirre sube un peldaño y se coloca en la pole para dirigir al Valencia CF

El Valencia mantiene contactos con Javier Aguirre para su banquillo, pero no está decidido

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ValenciaEl Valencia CF sigue sondeando el mercado de entrenadores y, como ha venido informando ElDesmarque, el nombre de Javier Aguirre es uno de los mejor colocados. El club ha querido conocer su predisposición a asumir el banquillo hasta final de temporada y se ha encontrado con que el mexicano está muy por la labor. De momento se trataba de un tanteo, todavía en una fase preliminar y sin acuerdo alguno, pero el club y el técnico van a avanzar más El ex seleccionador mexicano es uno de los nombres que maneja Braulio Vázquez dentro de un proceso que continúa abierto y en el que el director deportivo sigue estudiando diferentes alternativas marcadas por el dinero disponible tras conocer de primera mano el estado de situación del club este jueves.

Aguirre conoce bien LALIGA y estaría predispuesto a escuchar al Valencia, pero no está cerrado, hay más contactos pendientes. De hecho, Braulio sigue tomándose tiempo para valorar perfiles y su prioridad pasa por encontrar el técnico adecuado sin precipitarse. Aguirre está, por su parte, analizando la plantilla y viendo con qué mimbres contaría.

Otro contacto, pero con cantidades ya

Las conversaciones con Aguirre permiten al Valencia conocer su situación, sus condiciones y su disposición, pero el asunto todavía está en proceso. No hay acuerdo, no se ha cerrado ninguna operación y el técnico mexicano no ha viajado a Valencia, de momento. El nombre del exseleccionador mexicano ya había aparecido entre los candidatos después de los 'no' de Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar y había ya cogido fuerza en la terna de candidatos del Valencia El propio Braulio, además, tiene otros perfiles sobre la mesa y debe decidir qué camino seguir porque hay convencimiento de que Aguirre sacará al equipo del bache ahora pero ¿es el técnico ideal a corto o medio plazo?

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Paso previo y el dinero

El director deportivo necesitaba conocer con precisión qué margen de Fair Play tiene el Valencia y cuánto dinero puede destinar al nuevo entrenador. Esa cifra condiciona la operación y también el margen disponible posteriormente para reforzar la plantilla. Y ahí, según ha avanzado Onda Cero, la propuesta económica planteada a Aguirre está en torno a la mitad de lo que percibía Carlos Corberán. El club intenta ajustar al máximo el coste del nuevo técnico porque, en función de eso, podría incluso ir al mercado de fichajes libres o tener dinero para firmar en enero.

Aguirre escucha al Valencia y el Valencia analiza a Aguirre. Braulio todavía no ha tomado una decisión y continúa con su casting para encontrar al sustituto de Corberán; pero el vasco, que ya estaba en la pole, se destaca y ya sabe lo que puede percibir.

Y mientras, en Las Vegas de concierto

Mientras espera la decisión sobre su futuro, Aguirre se dejó ver el pasado martes en el concierto de Alejandro Fernández, uno de los grandes nombres de la música mexicana, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El cantante recibió al técnico en los camerinos y compartió después una fotografía junto al 'Vasco', al que agradeció públicamente su trabajo con la selección mexicana durante el Mundial. Un paréntesis musical y mexicano mientras su teléfono sigue pendiente de la llamada definitiva que puede devolverle a los banquillos de LALIGA.