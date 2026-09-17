David Torres 17 SEP 2026 - 14:38h.

Se busca entrenador con experiencia que conozca LALIGA española: antes, presenció el entrenamiento

El plazo de Braulio Vázquez para encontrar a su entrenador: puede haber una excepción

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ValenciaBraulio Vázquez ya ha tomado mando en plaza. El nuevo director deportivo del Valencia CF, que regresó al club el pasado domingo tras nueve años al frente de Osasuna, fue anunciado oficialmente como nuevo responsable de la parcela deportiva y apenas unas horas después ya estaba metido de lleno en su primera misión: encontrar al sustituto de Carlos Corberán.

Su estreno fue en Vitoria. Braulio se incorporó a la expedición valencianista en Mendizorroza, siguió desde dentro la victoria ante el Alavés y comprobó de primera mano el efecto inmediato de Óscar Sánchez. Este jueves, sin embargo, dio un paso más: bajó al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna y presenció el entrenamiento del primer equipo.

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No fue una visita protocolaria. Braulio empieza a conocer las entrañas del equipo mientras mantiene abierta la búsqueda del nuevo técnico. La sesión, además, estuvo marcada por la situación de Guido y el resto de la enfermería, con el centrocampista argentino todavía como duda para la Real Sociedad.

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Primero, saber cuánto dinero hay para el banquillo

El siguiente paso será menos visible, pero determinante. Braulio tiene previsto sentarse con Inma Ibáñez, responsable económica de la entidad, para conocer exactamente qué margen de Fair Play financiero tiene el Valencia CF y, sobre todo, cuánto dinero puede destinar a la contratación del entrenador.

Es una conversación clave porque lo que se gaste en el banquillo no podrá utilizarse en otras necesidades de la plantilla. ElDesmarque ya explicó que la prioridad del nuevo director deportivo pasa por conocer primero cuánto hay en caja antes de tomar una decisión definitiva. El dinero disponible condicionará el perfil del nuevo entrenador y lo que quede después para fichajes

Aguirre sigue en la lista, pero Braulio no se detiene

Mientras hace números, Braulio sigue buscando entrenador. Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar ya han rechazado la posibilidad, mientras Javier Aguirre ha ganado posiciones y aparece como una alternativa real. El mexicano encaja por experiencia y conocimiento de LaLiga, pero el director deportivo no ha cerrado la puerta a otras opciones.

Braulio tiene margen para esperar y valorar candidatos, incluso con una posible excepción al plazo reglamentario, aunque la intención es no convertir ese margen en una excusa para retrasar la decisión.

Primero césped, ahora despacho. Braulio ya ha empezado a ejercer.