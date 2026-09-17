David Torres 17 SEP 2026 - 12:58h.

Es duda y podría sumarse a las seis bajas que tiene Óscar Sánchez

Guido Rodríguez lanza un mensaje del vestuario tras ganar al Alavés: "Hay que demostrarlo"

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Valencia“Me sentí bien, en el primer tiempo me sentí bien tuve una molestia en un golpe en un dedo, pero estoy bien de la molestia. Hubo un pisotón que no me dejaba correr por un dolor en el dedo", recordaba Guido Rodríguez tras la conclusión del partido en Vitoria. Entonces y ahora había fundadas esperanzas de que llegara a tiempo para el trascendental partido contra la Real Sociedad. Sin embargo, a tres días del encuentro, el argentino todavía no se ha entrenado con el grupo y es duda para el duelo del domingo en Mestalla.

Guido fue titular ante el Alavés en el estreno de Óscar Sánchez y completó 69 minutos antes de ser sustituido por Otorbi. Su presencia aportó equilibrio al centro del campo, pero ese golpe en un dedo mantiene ahora la incertidumbre sobre su disponibilidad. Guido volvió a ser una pieza clave en el triunfo ante el Alavés.

Con Guido, el Valencia CF es otro

Los números y las sensaciones explican por qué su recuperación resulta importante. Guido se lesionó ante el Betis y tuvo que abandonar el partido en el minuto 88, después de sufrir un problema muscular en el cuádriceps derecho. Aquella lesión le hizo perderse hasta cinco partidos.

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Sin el argentino, el Valencia CF encadenó tres derrotas consecutivas ante Deportivo, Barcelona y Sevilla. Su regreso coincidió con la mejoría del equipo en Vitoria: Guido dio consistencia a la medular y el Valencia fue capaz de ganar 0-1 en el debut de Óscar Sánchez. Ahora queda por saber si podrá repetir ante la Real Sociedad.

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Gayà y Danjuma, gestión de cargas; Rioja KO ante Braulio

La sesión de este miércoles, en la que estuvo Braulio Vázquez como nuevo director deportivo, dejó además a José Luis Gayà y Arnaut Danjuma en el gimnasio, dentro de una gestión de cargas, sin saltar al césped con el grupo. En principio, ninguno peligra para el domingo.

Quien sí está descartado es Luis Rioja, que volvió a lesionarse el tobillo en la misma jugada en la que marcó el gol de la victoria en Vitoria. El extremo terminó llorando de rabia tras volver a lesionarse. "Tengo la grasa calcánea rota. Es una lesión jodida. Quería jugar, como en los partidos anteriores pero no podía. Vuelvo a apoyar de manera brusca y vuelvo al origen de la lesión. Espero que pueda estar con el grupo", decía el andaluz al final del último choque. Será, como pronto, durante el parón.

A ellos se suman las bajas ya conocidas de Tárrega, Sadiq, Foulquier y Copete, además de los lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López. La enfermería vuelve a condicionar la semana de un Valencia que necesita saber cuanto antes si podrá contar con su capitán accidental para la visita de la Real.