Así es el último pase para los abonados del Valencia CF en Mestalla

David Torres 17 SEP 2026 - 12:16h.

El traslado al Nou Mestalla comenzará en las próximas semanas

Sale a la venta Bronce Club, el pase vip más barato para el Nou Mestalla: pronto los abonos para socios

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ValenciaEl Valencia CF pone a la venta el abono edición coleccionista de la 2026-27, la última temporada en el Camp de Mestalla, con Pep Claramunt como protagonista. Una tarjeta que nace para ser guardada y que adquiere un significado especial porque será el último pase simbólico de una casa que el valencianismo lleva más de un siglo haciendo suya. 2026 es el Año Claramunt y así arrancó su homenaje en Mestalla.

La elección del protagonista tampoco es casual. Pep Claramunt cumple 80 años y el Valencia CF ha convertido este 2026 en el año dedicado a una de sus grandes leyendas. El de Puçol vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista, disputó casi 450 partidos, marcó 90 goles y conquistó la Copa de 1967 y la Liga 1970-71. Fue, además, el primer capitán valenciano de la Selección Española. Su relación con Mestalla va mucho más allá de los números. En mayo realizó el saque de honor en el partido 1.500 del Valencia CF como local en Primera, en una jornada marcada por la nostalgia.

Un abono para guardar, no para entrar

La pieza está personalizada con el nombre, apellido y número de Socio VCF, además de los detalles de la temporada 2026-27. Se presenta en tonos negros, blancos y naranjas y cuesta cinco euros en efectivo. También existe un pack coleccionista de 15 euros que incorpora una moneda edición coleccionista del estadio.

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Pero hay una diferencia fundamental: este abono no permite acceder a Mestalla. Su valor es sentimental y enlaza con la tradición de conservar la tarjeta de cada temporada. Y esta tendrá algo que ninguna otra tendrá: será la del último curso en el viejo Mestalla.

El traslado al Nou Mestalla comenzará en las próximas semanas

Mientras el estadio encara sus últimos meses, el Valencia CF prepara ya el salto al Nou Mestalla. El Bronce Club se ha convertido en el último pase VIP comercializado del nuevo estadio, mientras el club ultima los futuros abonos para sus socios. Entre la memoria de Claramunt y el futuro del Nou Mestalla, esta tarjeta será una pequeña pieza de la historia del último Mestalla.

De hecho, la idea es que en las próximas semanas comiencen los contactos para empezar las gestiones para el traslado al Nou Mestalla.