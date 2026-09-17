David Torres 17 SEP 2026 - 11:56h.

En unas semanas empiezan las gestiones para el cambio al nuevo estadio

El Valencia CF lanza esta nueva modalidad de Hospitality desde 2.150 euros más IVA por temporada, mientras las obras avanzan y ya se trabaja en el izado de los cables de la cubierta

Ya ha comenzado el izado de la cubierta del Nou Mestalla

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ValenciaA falta de menos de un año para la apertura del Nou Mestalla, el Valencia CF avanza en paralelo en las obras y en la comercialización de sus localidades. El izado de los cables de la cubierta ya está en marcha y, en el apartado comercial, el club acaba de incorporar el Bronce Club, que será el último producto VIP que se ponga a la venta y también el más barato de toda la oferta Hospitality.

El nuevo producto parte de 2.150 euros más IVA por temporada y aparece en el mercado cuando varias de las modalidades más exclusivas del futuro estadio ya han colgado el cartel de completo. Mediterranean Suites, Suites y Loges ya están agotados después de que el Valencia CF comenzara a comercializar por fases las diferentes categorías de Hospitality del estadio; aunque quedan en algunos otros formatos.

El último producto VIP

El Bronce Club completa ahora esa oferta. El Valencia CF lo presenta como una modalidad destinada a quienes buscan una localidad con servicios Hospitality sin acceder a las categorías de precio más elevado. Su tarifa de salida es de 2.150 euros más IVA, por lo que se convierte en la puerta de entrada a la oferta premium del Nou Mestalla.

Las localidades estarán situadas en una zona centrada del lateral este, una ubicación desde la que los abonados podrán seguir los partidos con una perspectiva privilegiada del terreno de juego.

La principal diferencia respecto a una localidad convencional estará también fuera del asiento. Los abonados del Bronce Club tendrán acceso a más de 1.000 metros cuadrados de terraza exclusiva, un espacio pensado como punto de encuentro antes y después de los partidos.

A ello se añade un servicio de comida y bebida incluido en cada jornada, dentro de una propuesta que busca combinar la localidad en la grada con zonas comunes y servicios adicionales.

El Hospitality se agota mientras avanza la obra

La aparición del Bronce Club se produce mientras el Nou Mestalla entra en una de las fases más visibles de su construcción. Las obras avanzan ya con el tensado e izado progresivo de los cables que sostendrán la cubierta, una operación que se desarrolla de forma gradual para repartir las cargas de la estructura.

El calendario contempla que esta fase se prolongue durante varias semanas. La cubierta, con unas 4.800 toneladas de peso, es uno de los grandes elementos que todavía debe completar el nuevo estadio antes de su apertura prevista para el verano de 2027.

Mientras tanto, la comercialización de Hospitality ha avanzado con rapidez. El nuevo campo tendrá más de 6.500 localidades de Hospitality, cerca del 10 % de su aforo, y el Valencia CF ha ido poniendo en el mercado las diferentes modalidades de forma progresiva.

De hecho, el club ya había agotado tres de sus productos premium antes de presentar esta nueva opción. Mediterranean Suites, Suites y Loges requieren además contratos con condiciones específicas, mientras que el club mantiene otras alternativas para distintos perfiles de aficionados y empresas.

En las próximas semanas, el turno del aforo general

El proceso de comercialización no terminará con el Bronce Club. Al contrario, el siguiente gran paso será el de las localidades de aforo general, destinadas a los abonados actuales y a quienes quieran incorporarse al nuevo estadio.

El Valencia CF prevé que en las próximas semanas comiencen las gestiones para el traslado para el público general. El proceso permitirá posteriormente a los abonados trasladarse desde Mestalla al nuevo estadio y seleccionar su ubicación en función de los criterios establecidos por el club.

El club ya había explicado que las localidades de aforo general se comercializarán en el último trimestre de 2026, por lo que el Bronce Club representa una de las últimas novedades dentro de la primera fase comercial del futuro estadio.

El escenario empieza, por tanto, a cambiar. La cubierta ya se está levantando, las gradas empiezan a definir el aspecto definitivo del estadio y algunos de los productos VIP ya están agotados. El Bronce Club es ahora la última pieza que se incorpora a esa oferta y, con sus 2.150 euros más IVA, la de menor precio. Después llegará el turno de que el grueso del valencianismo empiece a elegir dónde quiere sentarse en el Nou Mestalla.