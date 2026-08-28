David Torres Valencia, 28 AGO 2026 - 11:48h.

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

A finales de año se comenzarán a comercializar las butacas de público en general

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Mientras las obras del Nou Mestalla siguen avanzando a pasos agigantados y está en el comienzo el inicio del izado de la cubierta del estadio, la venta de las localidades más exclusivas o de hospitality, están empezando a agotarse. Así que, desde finales del año pasado, el Valencia CF y Legends, empezaron la comercialización por fases las diez tipologías de Hospitality que ofrecerá el Nou Mestalla y desde el inicio de la comercialización de estas entradas, varias de las modalidades de producto ya han alcanzado el sold out, entre ellas Mediterranean Suites, Suites y Loges.

Estos tres productos, comercializados en formato paquetizado, con un mínimo de cuatro asientos por contrato y compromisos contractuales de al menos seis temporadas, ya han agotado todas las unidades disponibles.

Un 10% del aforo del Nou Mestalla es de hospitality

Cabe recordar que el nuevo estadio contará con más de 6.500 localidades Hospitality, cerca del 10% de su aforo total, configurando una de las ofertas más amplias de este tipo en el fútbol europeo. De la mano de Legends, socio estratégico del Club en el desarrollo y comercialización de las localidades premium, el Valencia CF está construyendo una propuesta que va más allá de la experiencia de partido: un ecosistema pensado para generar nuevas oportunidades de negocio, fortalecer relaciones y mantener vivo el estadio los 365 días del año.

A finales de año, el resto de butacas para público general

El Valencia CF, que comenzará el traslado de sus socios a final de 2026, espera llegar a los 50.000 abonados en el Nou Mestalla en la campaña 2027-28, es decir, crecer en 10.000 respecto a su situación actual, y hará conciertos en verano en horarios con los que pretende ser parte del vecindario del barrio de Benicalap en el que está ubicado

Primeramente, el club se volcó en vender el hospitality, y diseñar las zonas y los acuerdos de restauración, y dejaba para finales de 2026 el traslado de los socios al Nou Mestalla. La migración de abonados tendrá lugar a lo largo del año que viene, momento en el que los cuarenta mil abonados de aforo general de Mestalla podrán seleccionar su asiento en el nuevo estadio junto con nuevos abonados también que se quieran unir a ese proceso, avanzaron los directivos.

Hasta que llegue ese momento, el Hospitality es la única vía disponible para quienes quieren asegurar desde ahora un asiento para la primera temporada del Nou Mestalla. El Club mantiene a la venta cuatro propuestas diferentes, adaptadas a distintos perfiles y necesidades.

El Hospitality del Nou Mestalla está pensado tanto para particulares como para empresas y empresarios. Además de disfrutar de ubicaciones privilegiadas y servicios premium durante los partidos, estos espacios ofrecen un entorno idóneo para fidelizar clientes, fortalecer relaciones profesionales, o compartir una experiencia diferencial con familiares, amigos y equipos de trabajo.

Para conocer en detalle las diferentes opciones, se pone a disposición el Valencia CF Experience Center, en el cual se puede probar la comodidad y características de los asientos premium y experimentar reproducciones a escala real de los diferentes espacios Hospitality. Además, el equipo comercial ofrecerá un asesoramiento personalizado para ayudar a cada cliente a encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.