David Torres Valencia, 04 SEP 2026 - 09:09h.

Así está el Nou Mestalla a quince días de que empiecen a izar su gigantesca cubierta con 100 gatos hidráulicos

El tensado de cables para levantar la cubierta del Nou Mestalla empezó esta semana con algo de retraso sobre lo previsto

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"No creo que el propietario vaya a abandonar el club y el club avanza con el Nou Mestalla, que está casi acabado y va a ser muy positivo. La prueba vendrá entonces, ahí no valdrán excusas", explicaba este jueves Ron Gourlay que ha asegurado que, cuando esté acabado, el Valencia CF tendrá más Fair Play. "Es nuestra vía para generar ingresos y recursos para cumplir con esta normativa. Va a generar muchas oportunidades a nivel comercial, marketing, oportunidades a nivel nacional y global", ha añadido el CEO mientras a 4 kilómetros de distancia el Nou Mestalla daba esta semana un nuevo paso decisivo en la construcción de su gigantesca cubierta. Después de que el calendario inicial situara el comienzo del proceso en el 10 de agosto, los trabajos se retrasaron aproximadamente algo más de tres semanas, pero la operación ya está en marcha según ha podido confirmar ElDesmarque y el estadio valencianista afronta una de las fases más delicadas de su construcción poco después de que lo visitaran Peter Lim, Kiat Lim y la plantilla.

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El proceso ha comenzado con el izado y tensado de los cables que sostendrán la cubierta, una operación que se realiza de manera progresiva y con un control milimétrico de las cargas. El avance puede apreciarse ya sobre la estructura del futuro estadio, donde los cables radiales comienzan a adoptar la posición definitiva que tendrán en la cubierta, tal y como se aprecia en el vídeo superior.

El siguiente gran hito

La cubierta, de unas 4.800 toneladas de peso, estará sostenida por los 50 grandes pilares de acero que rodean el estadio. Para su elevación está previsto utilizar un sistema de 100 gatos hidráulicos sincronizados, capaces de levantar la estructura de forma uniforme y controlar en todo momento las tensiones. Ser

¿Cómo funciona?

La ingeniería de la cubierta del Nou Mestalla viene de la firma de schlaich bergermann partner , autora de otras cubiertas icónicas en el mundo del fútbol como Maracaná o el Soccer City de Johannesburgo o el Metropolitano. Precisamente, con motivo de la inauguración de la cubierta del Atlético de Madrid, Mike Schlaich , socio del estudio de ingeniería explicaba cómo funcionan: "Tenemos un anillo exterior que llamaremos de compresión y uno interior, de tracción. Los unen los radios, que están tensados, lo que permite que la rueda haga su función al compensar las tensiones de compresión con las de tensado. La cubierta funciona igual, pero situándose en horizontal e incluyendo una membrana. En el Wanda Metropolitano contamos con un doble anillo de compresión y otro de tracción. Los radios se cruzan hacia la mitad de la membrana generando una geometría muy bonita. El resultado es una cubierta muy estable, esbelta y elegante".

Tres semanas de trabajo milimétrico

Desde fuera apenas se aprecia ya que, de momento, los cables cuelgan prácticamente fláccidos. Y es que, la operación no consiste en levantar de golpe las 4.800 toneladas de la cubierta. El proceso se desarrolla por fases y comienza con el tensado e izado de los cables que conformarán la estructura. Los técnicos deben repartir las cargas de manera uniforme para evitar deformaciones y controlar permanentemente tanto el comportamiento de la estructura como la tensión de cada cable.

Está previsto que esta fase se prolongue durante aproximadamente tres semanas. Se trata de uno de los capítulos fundamentales del montaje de la cubierta, que comenzó con la colocación de los pilares y la ejecución del anillo de compresión y continuará posteriormente con el resto de trabajos hasta completar la cubrición. Como se pueden ver en las imágenes, paralelamente se siguen pintando de negro los pétalos del Nou Mestalla.

La cubierta está diseñada para proteger los 70.044 asientos del futuro estadio frente al sol y la lluvia, además de mejorar la acústica del recinto. Sobre ella se instalará también una planta fotovoltaica.

El calendario general mantiene como objetivo que la cubierta quede completamente instalada a finales de abril de 2027, mientras que la conclusión de las obras del Nou Mestalla está prevista para julio de ese mismo año.

El izado de los cables supone, por tanto, otro hito visible en unas obras que avanzan hacia su fase final y que tienen en la cubierta uno de sus elementos estructurales más complejos.

Más imágenes de la cuenta Amunt Mestalla, que realiza un seguimiento exhaustivo de la construcción del estadio