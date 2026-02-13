David Torres 13 FEB 2026 - 11:38h.

Claramunt volvió a Mestalla, 2026 será su año

2026 será el año Pep Claramunt

Amunt con Claramunt. 48 horas antes del derbi de la ciudad de Valencia, siendo viernes 13 de febrero de 2026, se ha inaugurado oficialmente el ‘Año Claramunt’ en el Camp de Mestalla. Un acto que da comienzo a las diversas acciones que se realizarán durante este 2026 en homenaje a la figura de la leyenda valencianista Pepe Claramunt (10/07/1946). En 1999 ya fue nombrado hijo predilecto de Puçol.

“Uno no se espera este homenaje. Quiero dar las gracias a tod@s por ver que la gente valora el trabajo que he hecho en beneficio de todo el mundo. Esto hace grande al Club, se te queda en el corazón para toda la vida. Es de agradecer tanto al Valencia CF como a l’Ajuntament de Puçol”, explicaba la leyenda valencianista en el pistoletazo del acto.

¿Por qué es Pep Claramunt tan importante?

Pepe Claramunt ha sido, sin duda, uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió durante casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970-71.

A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.

¿Qué supone el Año Claramunt? ¿Por qué en 2026?

El evento ha contado con la presencia de Javier Solís -director general del Valencia CF-, Fernando Giner -presidente de la AFVCF-, Paz Carceller -alcaldesa de Puçol-, José María Esteve -concejal de Cultura-, Pepa Deogracia -concejala de Deportes- y de Carlos Esteve -concejal de Juventud-. Durante la jornada, también han visitado el Experience Center del Nou Mestalla para conocer, al detalle, la que será la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027.

“Supone un reconocimiento a una figura clave e histórica del Valencia CF. Claramunt tuvo una etapa dorada y que transmite los valores del valencianismo allá donde va. Es una figura indispensable del club. Acordarse de los que han defendido esta camiseta es un signo de grandeza que hace transportarnos a otras épocas donde el fútbol era diferente, pero había la misma pasión. Seguir recordándolos es muy importante”, indica el director general del Club, Javier Solís.“Claramunt es un vecino emblemático de nuestro municipio. Siempre ha llevado el nombre de Puçol a los niveles más altos del deporte. Es una figura internacional y un futbolista ‘de raza’. Es un honor homenajearle en su 80 aniversario”, explica la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller.

“Cualquier homenaje dirigido a aquellos futbolistas que han defendido este escudo son merecedores de ello y más, personas como Claramunt, un hombre de pueblo y que pueda disfrutar de estos momentos porque al final es lo que nos deja la vida: el cariño que tenía dentro del terreno de juego, transmitirlo a los que estaban fuera y que, ahora, sea al revés. Ellos son parte de esa historia para poder decirle a los más jóvenes que este escudo está defendido por futbolistas que han conseguido títulos, que han sido internacionales y que son de ‘casa’”, destaca el presidente de la AFVCF, Fernando Giner.