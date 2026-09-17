La senda de Aarón Mayol que marcan de Albelda, Silva, Gayà o Ferran Torres y el caso de su padre

Su padre estuvo en la Academia

Todos los canteranos que debutaron con el Valencia CF antes que Aarón Mayol, ya son 126

Aarón Mayol, la estrella que Óscar Sánchez acunó hasta la élite, pone a todos de acuerdo en una cosa

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ValenciaAaron Mayol (03/03/2008) debutó, oficialmente, con el Valencia CF. El futbolista de la Academia VCF salió de titular y disputó la totalidad de minutos en el triunfo ante el Deportivo Alavés, partido correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA SPORTS 26-27. En la noche de este martes, Aarón Mayol se convirtió así en el jugador número 126 que, tras jugar al menos en el VCF Mestalla, debuta con el primer equipo desde la inauguración oficial de la Ciutat Esportiva de Paterna en 1992. Mayol cogía el testigo de Alejandro Panach (central, 19 años), Lucas Núñez (Centrocampista, 19 años), y Marc Jurado (Lateral-Extremo, 21 años) que fueron los tres últimos canteranos de una gran lista que empezó Juan Sánchez hace 34 años ya.

Un mural con 126 nombres

En este período, 125 futbolistas canteranos han recorrido desde 1992 el camino de Paterna a Mestalla. Una cifra que pone de manifiesto el sentido de la Academia del Valencia CF y su principal función: formar jugadores para que puedan competir en el Valencia CF y en el fútbol profesional. Sus nombres, una vez dan el salto de debutar, son inscritos en el Mural Ese mural “De Paterna a Mestalla”, que recibe cada día en la Ciudad Deportiva del Valencia CF en Paterna a los jóvenes jugadores de la Academia VCF camino a sus campos de entrenamiento, como un recordatorio siempre presente de cual es su sueño.

Ahora Aarón Mayol ya forma parte de la historia del Valencia CF. El joven canterano se convirtió en el número 126 de la lista de futbolistas formados en la Academia que han llegado a debutar con el primer equipo, un listado que reúne a algunos de los nombres más importantes que han vestido la camiseta del conjunto de Mestalla. Antes que él lo hicieron David Albelda, David Silva, José Luis Gayà, Ferran Torres, Raúl Albiol, Juan Bernat, Carlos Soler o Jordi Alba, entre muchos otros. Ahora, Mayol se suma a una relación que comenzó hace décadas y que llega hasta la actualidad con una nueva generación de jóvenes talentos.

Su padre estuvo en la Academia

Su padre, con el que comparte nombre y apellido, Aarón Mayol, estuvo en la Academia del Valencia CF también, pero sólo llegó hasta juveniles. "Era bastante bueno", explicaba uno de sus técnicos a ElDesmarque. Jugó durante 11 años en Paterna pero no llegó a dar el salto a la élite como sí ha hecho su hijo.

Estos son los 126 Canteranos que han debutado ya con el Valencia CF desde que se inauguró la Ciudad Deportiva de Paterna

Estos son todos los canteranos que han debutado con el Valencia CF desde que en 1992 se inauguró la cantera

1. Juan Sánchez — 25/10/92

2. José Manuel Tárrega — 14/4/93

3. Gaizka Mendieta — 13/6/93

4. Fran Figueroa — 20/6/93

5. Aquilino Etxarri — 3/10/93

6. Matías Rubio — 23/10/93

7. Alberto Benito — 23/1/94

8. Diego Ribera — 13/2/94

9. Roberto García — 20/3/94

10. Javi Navarro — 6/4/94

11. Ricardo Botella — 4/1/95

12. Raúl Ibáñez — 9/4/95

13. Quique Medina — 18/6/95

14. Jorge Bartual — 24/1/96

15. Raúl Martínez — 9/3/96

16. Fco. Javier Farinós — 8/12/96

17. Rubén Navarro — 15/6/97

18. Luis López — 21/6/97

19. Miguel Ángel Angulo — 8/9/97

20. Miguel Ángel Soria — 12/11/97

21. David Albelda — 15/3/98

22. Curro Torres — 25/7/98

23. Jandro Castro — 20/1/99

24. Andrés Palop — 21/9/99

25. Líbero Parri — 25/10/00

26. Roberto Amarilla — 21/11/00

27. David Navarro — 19/9/01

28. Javi Garrido — 4/10/01

29. Borja Criado — 6/11/02

30. Miguel Albiol — 12/11/02

31. David Sánchez — 12/11/02

32. Ximo Enguix — 14/12/02

33. Jean Dorothée — 23/2/03

34. Jaime Gavilán — 19/4/03

35. César Soriano — 21/6/03

36. Pablo Redondo — 21/6/03

37. Raúl Albiol — 24/9/03

38. Xisco Muñoz — 15/10/03

39. David Rangel — 14/5/04

40. Juanlu Hens — 23/1/05

41. Rafael Santacruz — 10/4/05

42. Miguel Pallardó — 15/5/05

43. Manuel Ruz — 15/5/05

44. Pedro López — 23/7/05

45. Pablo Hernández — 16/5/06

46. David Silva — 9/8/06

47. Aarón Ñíguez — 25/10/06

48. David Cerra — 5/11/06

49. David Córcoles — 5/12/06

50. Nacho Insa — 5/12/06

51. Vicente Romero — 5/12/06

52. Javi Guerra — 11/2/07

53. Ángel Montoro — 31/10/07

54. David Lombán — 15/12/07

55. Vicente Guaita — 2/10/08

56. Míchel Herrero — 29/10/08

57. Ximo Navarro — 29/10/08

58. Arturo Navarro — 12/11/08

59. Jaume Costa — 4/12/08

60. Miku Fedor — 27/8/09

61. Daniel Olcina — 27/8/09

62. Jordi Alba — 13/9/09

63. Joel Johnson — 8/3/10

64. Manuel Lillo — 21/3/10

65. Isco Alarcón — 11/11/10

66. Iván Rubio — 11/11/10

67. Paco Alcácer — 11/11/10

68. Juan Bernat — 27/8/11

69. Carlos Delgado — 2/10/12

70. José Luis Gayà — 30/10/12

71. Salva Ruiz — 28/11/12

72. Fede Cartabia — 17/8/13

73. Cristian Portu — 27/2/14

74. Carles Gil — 29/8/14

75. Robert Ibáñez — 29/8/14

76. Carlos Tropi — 20/3/15

77. Jaume Doménech — 12/9/15

78. Rafa Mir — 24/11/15

79. Ibrahim Diallo — 2/12/15

80. Wilfred Zahibo — 16/12/15

81. Fran Villalba — 16/12/15

82. Ibán Salvador — 10/2/16

83. Toni Lato — 25/2/16

84. Sito Pascual — 13/5/16

85. Carlos Soler — 10/12/16

86. Javi Jiménez — 3/1/17

87. Nacho Gil — 25/2/17

88. Nacho Vidal — 18/8/17

89. Ferran Torres — 30/11/17

90. Kang In — 30/10/18

91. Álex Blanco — 30/10/18

92. Uros Racic — 4/12/18

93. Vicente Esquerdo — 30/11/19

94. Hugo Guillamón — 22/2/20

95. Adrián Guerrero — 4/7/20

96. Yunus Musah — 13/9/20

97. Koba Koindredi — 16/12/20

98. Cristian Rivero — 16/12/20

99. Guillem Molina — 16/12/20

100. Jesús Vázquez — 16/12/20

101. Kevin Sibille — 7/1/21

102. César Tárrega — 2/12/21

103. Rubén Iranzo — 20/12/21

104. Cristian Mosquera — 16/1/22

105. Javi Guerra — 16/1/22

106. Jesús Santiago Yellu — 19/4/22

107. Mario Domínguez — 14/5/22

108. Fran Pérez — 29/8/22

109. Diego López — 29/8/22

110. Alberto Marí — 23/4/23

111. Pablo Gozálbez — 11/8/23

112. Hugo González — 18/8/23

113. Yarek Gasiorowski — 7/10/23

114. Marco Camus — 5/12/23

115. Ali Fadal — 5/12/23

116. David Otorbi — 7/1/24

117. Martín Tejón — 17/8/24

118. Ro Abajas — 21/10/24

119. Isma Santana — 26/11/24

120. Iker Córdoba — 26/11/24

121. Warren Madrigal — 26/11/24

122. Pablo López — 14/1/25

123. Alejandro Panach — 28/10/25

124. Lucas Núñez — 28/10/25

125. Marc Jurado — 28/10/25

126. Aarón Mayol — 15/09/26