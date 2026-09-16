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Valencia"Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo. Sus capacidades. Lo conozco bien. No había que decirle mucho. Le he dicho ‘sabes lo que quiero, entra, disfruta, compite, tus compañeros te van a ayudar’. Ahora hay que tener paciencia, hay que darle continuidad. Tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene", decía Óscar Sánchez al final del partido sobre el debut de Aarón Mayol, el joven mediocentro Aaron Mayol, formado durante más de una década en el Levante y jugador de la cantera del Valencia desde hace un año, fue este martes la gran sorpresa de Óscar Sánchez en su debut como técnico del primer equipo de Mestalla, tras haber sido ya pieza clave con él en el Juvenil A y el Valencia Mestalla la pasada campaña.

Sánchez le eligió para su primer once titular y se convirtió en el primer jugador nacido en 2008 en debutar en un partido oficial con el Valencia, que se impuso en Mendizorroza al Alavés (0-1) en un choque que completó el futbolista de 18 años y que lo hizo siendo de los mejores. Fue un auténtico partidazo.

Óscar Sánchez ya lo promocionó una vez

"Tengo mucha fe en él. Se lo ha ganado y está preparado, como se ha visto hoy. Ahora lo difícil no es debutar, sino darle continuidad a ese proceso. Tiene que mantener los pies en el suelo, seguir con esas ganas y ser el que es", explicaba el técnico tras lograr la primera victoria del Valencia CF este año.

Y es que, si alguien lo conoce bien es Óscar. A su llegada al club de Mestalla, Mayol se convirtió en un jugador de confianza de Sánchez en el juvenil y al sustituir el técnico a Miguel Ángel Angulo en el banquillo del Valencia Mestalla lo promocionó con él.

La pasada campaña ya fue convocado en alguna ocasión por el ex técnico del Valencia Carlos Corberán que finalmente no le hizo debutar en partido oficial. Esta pretemporada de nuevo estuvo con el primer equipo y sí que le usó aunque de lateral derecho.

En mayo, el Valencia mejoró y amplió el contrato de Mayol, antes de que se cumpliera un año de su llegada. La vinculación entre ambas partes llega ahora hasta 2029, aunque se puede ampliar algunas campañas más y la cláusula de salida inicial es de 15 millones.

El vestuario, a sus pies

No sólo fue Óscar Sánchez quien habló maravillas de Mayol. Sus compañeros se deshicieron en elogios.

Guido Rodríguez aseguraba: “Una felicitación para él, lo hizo muy bien y no era nada fácil. Todos los canteranos que suban y nos ayuden tienen que tener tranquilidad, la responsabilidad es de los que somos más mayores, ellos tienen que disfrutar”.

Javi Guerra, por su parte, alababa su faceta como canterano. "Al final la gente que sube creo que siempre tiene que ser para ayudar, para demostrar también que tiene nivel para jugar en el primer equipo. Nada, muy contento por él. Creo que estaba emocionado. Ahora creo que ha cumplido un sueño muy bonito. Nada, desearle suerte, que continúe esforzándose y de aquí para arriba".

Hasta en redes sociales

Pepelu, uno de los jugadores con más galones en el vestuario, aprovechó las redes sociales para felicitarlo: "Enhorabuena por tu gran debut! A seguir trabajando".

Y es que, Aarón Mayol, la estrella que Óscar Sánchez acunó hasta la élite pone a todos de acuerdo en una cosa: ha llegado para quedarse.