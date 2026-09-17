El plazo de Braulio Vázquez para encontrar a su entrenador: puede haber una excepción

David Torres 17 SEP 2026 - 09:09h.

El inicio de plazo lo marca el despido de Carlos Corberán que fue el 13 de septiembre

Javier Aguirre sube un peldaño y se coloca en la pole para dirigir al Valencia CF

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ValenciaÓscar Sánchez acertó con todo en Mendizorroza. El técnico del filial logró la primera victoria, apostó por un joven como Mayol, y el equipo, con sus pequeñas pinceladas tácticas, dio la mejor versión de la temporada. Eso le hizo ganar tiempo a Braulio para decidir, para contactar con más candidatos como Javier Aguirre, pero en el fondo, la realidad no ha cambiado. El entrenador se cuece a fuego medio: Aguirre es sólo un candidato más tras el ‘no’ de Valverde y Mendilibar porque para Braulio acertar es más importante que precipitarse.

El primer paso, como ya avanzó ElDesmarque, es reunirse con el Valencia CF y saber de cuánto dispone, de cuánto dinero tiene para el entrenador y los fichajes. Lo que sobre de uno, será para los otros.

La búsqueda sigue: sin prisa, pero sin pausa

El caso es que, aunque la guillotina de Lim se activó este fin de semana cuando cayeron Carlos Corberán y Ron Gourlay. Braulio Vázquez llegó inmediatamente como director deportivo, lo primero que hizo fue, hasta nueva orden, elegir a Óscar Sánchez de forma interina pero sabe que tiene buscar al técnico número 66 en la historia del club.

Para ellos, tiene una fecha límite en el horizonte, pero no parece dispuesto a acercarse a ella. El nuevo director deportivo del Valencia CF trabaja estos días para encontrar al sustituto de Carlos Corberán y el club no espera tener al nuevo entrenador hasta el parón porque la prioridad es acertar antes que precipitarse. Han dicho no Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar, Javier Aguirre aparece entre las alternativas, pero y existen otros nombres que todavía permanecen en la sombra. El mexicano convence para este año, pero ¿y el futuro? ¿Y el Nou Mestalla? Hay dudas en el horizonte, por lo que la búsqueda sigue pero no puede ser eterna.

El plazo que tiene Braulio para fichar al nuevo entrenador del Valencia CF

La pregunta es ¿hasta cuándo puede esperar Braulio para cerrar la operación? La norma dice literalmente: "Todos los equipos están obligados a contar con un/a entrenador/a titular al inicio de la competición. Si se produjera su vacante una vez comenzada la competición el club estará obligado a contratar otro/a, debidamente titulado/a para la categoría en que milite, en el plazo máximo de dos semanas."

La lectura del reglamento inicialmente situaría el límite para el Valencia CF el próximo 27 de septiembre. Sin embargo, concluido ese plazo, la siguiente jornada efectiva que disputa el Valencia CF es el 11 de octubre en Santander. Ese día, el entrenador que figure oficialmente en el banquillo deberá tener presentada su licencia ante el árbitro una hora antes del comienzo del encuentro sí o si.

Braulio podría disponer de un mes para resolver el casting. En la práctica, el Valencia necesita mucho antes una solución deportiva

Sin embargo, según ha sucedido en el pasado con otros clubes, la RFEF se refiere a los casos en los que el sustituto no tenga carnet como tal. De ahí que, en la práctica, sea el 11 de octubre, la fecha que marca la siguiente jornada efectiva de Liga después del parón y cuando el Valencia CF visita al Racing de Santander, la que marque de verdad el plazo final sin sanciones al Valencia. Es al menos la interpretación que hace el periodista especializado en estas lides Ramón Fuentes en el Mundo Deportivo. Pasada esa fecha, Óscar Sánchez o quien sea, debería estar ratificado como técnico y su contrato cumplir con las normas oficiales de la RFEF, pero no antes.

Tres semanas para fichar al entrenador

Eso coloca el calendario en una situación curiosa. Sobre el papel, con la teoría en la mano, Braulio podría disponer casi un mes para resolver el casting. En la práctica, el Valencia necesita mucho antes una solución deportiva. Dicho esto, el 11 de octubre debe entenderse como un plazo reglamentario, no como un objetivo del Valencia. Braulio tiene margen para esperar si considera que la elección lo exige, pero no quiere convertir ese margen en una excusa para retrasar la decisión.

Braulio no quiere agotar el plazo, pero primero debe saber cuánto tiene

El director deportivo aterrizó en Mestalla con una misión inmediata y sabe que cada entrenamiento cuenta. Braulio ya ha empezado a moverse entre los candidatos y el objetivo pasa por aprovechar el parón para que el nuevo técnico pueda conocer a la plantilla, trabajar su idea y preparar el siguiente partido. Y es que, la idea del director deportivo es primero saber de qué dinero dispone para el entrenador y los fichajes. No en vano, lo que vaya al banco, no va al césped

El Valencia necesita acertar con el entrenador. Y Braulio sabe que acertar no significa esperar hasta el último día. La intención es que cuando llegue la siguiente jornada efectiva, el nuevo técnico lleve días trabajando con el equipo.