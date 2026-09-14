David Torres 14 SEP 2026 - 22:53h.

Tras el no de Valverde, Braulio sigue de búsqueda con Aguirre, Mendilibar y Arrasate como candidatos

El Valencia reduce el casting de entrenadores y Braulio Vázquez decide por dos opciones

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VitoriaEl Valencia CF ya se encuentra en Vitoria para preparar el partido de este martes, 15 de septiembre a las 20:00 horas, en el estadio de Mendizorroza. La expedición, que salió pasadas las 18 horas de la tarde, recibió una visita especial, que no inesperada. Braulio Vázquez, tras despedirse de Osasuna y recibir el NO de Ernesto Valverde, ya ha tomando mando en plaza mientras sigue las pesquisas para firmar al nuevo técnico con Aguirre y Mendilibar (vive en Vizcaya) como próximos candidatos (pero no únicos), el director deportivo ya ha llegado al hotel del equipo.

Braulio ya ha saludado a toda la plantilla desplazada en Vitoria, así como al técnico del VCF Mestalla, Óscar Sánchez, que mañana se estrenará dirigiendo al primer equipo del Valencia CF. "Qué tal jefe" le decía a Dimitrievski, abrazaba a Pepelu, saludaba a Guido, a Raba, era muy afectuoso con Gayà. También, por supuesto, se le ha visto departir con Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla que está como interino.

Braulio seguirá de pesca por el Cantábrico: Aguirre, Arrasate y Mendilibar, capturas para el Valencia CF

Pero no se va a quedar mucho tiempo Braulio Vázquez con los jugadores. El nuevo director deportivo del Valencia CF pone rumbo al País Vasco con una primera misión mayúscula: pescar al nuevo entrenador del Valencia CF. El gallego valencianista abandona Pamplona después de nueve años y, tras su emotiva despedida de Osasuna, se incorporó a la expedición valencianista en Vitoria y tras el NO de Valverde, no abandona la zona.

Además del mexicano Aguirre, el Cantábrico será su particular caladero. La ruta debería tener otras paradas muy concretas (en ese orden) antes de terminar: Lekeitio, donde reside Jagoba Arrasate; y Zaldibar, en Bizkaia, hogar de José Luis Mendilibar. Junto a Aguirre, nombres con pasado, presente y conexiones directas con Braulio y que están en su radar.

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El Valencia necesita una captura rápida y, si es aprovechando el viaje a Vitoria, mejor. No hay tiempo para lanzar demasiadas veces la caña. Tras la salida de Corberán, el banquillo vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Y Braulio ya navega hacia el norte con los primeros objetivo marcados. Sabe que, como tarde, la semana que viene con el parón el nuevo técnico debe estar ya trabajando con el grupo.