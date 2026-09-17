David Torres 17 SEP 2026 - 13:54h.

"El míster me dijo que toca seguir, que la parte fácil es debutar, lo difícil es la continuidad"

Aarón Mayol, la estrella que Óscar Sánchez acunó hasta la élite, pone a todos de acuerdo en una cosa

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ValenciaAarón Mayol ha pasado en apenas unos días de ser una de las apuestas de futuro de la Academia a convertirse en protagonista del primer equipo del Valencia CF. El canterano, que debutó como titular en Vitoria en el estreno de Óscar Sánchez, completó los 90 minutos ante el Alavés y dejó una de las imágenes del partido. El mediocentro, que ya había sido noticia por su meteórica progresión desde la Academia, habla con ElDesmarque de sus nervios, los consejos de sus compañeros, las comparaciones con Pogba y el mensaje que le ha trasladado su entrenador: lo difícil ahora es tener continuidad. También cuenta cómo está viviendo la llegada de Braulio Vázquez, ya plenamente integrado en el día a día del equipo.

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¿Qué tal fue su debut con el Valencia?

La verdad es que soy un afortunado porque es una oportunidad que todo el mundo busca. Muy contento.

¿Qué es lo que más le impactó en su estreno? ¿Nervioso?

Pues al principio estuve un poco de nervios, pero con ayuda de todos mis compañeros… Me dijeron que hiciera lo que sabía, lo que hacía en todos los entrenamientos y eso traté de hacer. Todos me ayudaron y lo único que me dijeron es que hiciera lo que sabía. Que no cambiara nada. Y eso hice.

¿Qué le dijo después el entrenador Óscar Sánchez, en sala de prensa lo puso por las nubes?

Que me toca seguir y seguir. Como dijo él, la parte fácil es ésta, lo difícil ahora es la continuidad . Yo voy a seguir trabajando para si tengo otra oportunidad estar preparado.

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En redes sociales, hay aficionados que le comparan con Pogba… palabras mayores. ¿Qué opina?

No he querido mirar mucho en redes, la verdad. Pero sí he visto algo. Obviamente es un orgullo… pero ahora mismo ni comparaciones ni nada, yo acabo de salir de abajo y eso me queda muy lejos.

Mi familia está feliz, sabe lo mucho que me ha costado llegar aquí. Pero me dicen que tengo que mantener los pies en la tierra y yo los tengo ahí.

¿Qué opinan los suyos?

Mi familia está feliz, sabe lo mucho que me ha costado llegar aquí. Pero me dicen que tengo que mantener los pies en la tierra y yo los tengo ahí.

¿Has hablado con Braulio, hoy estuvo en el entrenamiento?

Se agradece que esté ahí con nosotros. Nos ayuda mucho su presencia.