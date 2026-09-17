David Torres 17 SEP 2026 - 13:39h.

Ryonosuke Sato vuelve con la selección, si es citado para la Copa Asia podría perderse siete partidos

Ryonosuke Sato rompe barreras en su debut y deja a Mestalla con ganas de más: pitaron su cambio

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ValenciaRyunosuke Sato regresa a la selección absoluta de Japón tras quedarse fuera del último Mundial y su crecimiento en el Valencia CF le abre de nuevo las puertas de los Samurai Blue; una alegría que puede convertirse en un problema para el futuro entrenador valencianista en enero

Ryunosuke Sato vuelve a estar en el escaparate internacional. El futbolista del Valencia CF ha sido convocado por la selección absoluta de Japón para este nuevo parón, una llamada que confirma el espectacular crecimiento del joven japonés desde su llegada a Mestalla. Con apenas 19 años, Sato ya suma cinco partidos con la absoluta, después de quedarse fuera de la convocatoria para el último Mundial.

Su salto al Valencia CF, clave: peligra en enero

Su salto al Valencia ha sido clave. El japonés ha participado en cinco de los seis partidos disputados por el equipo esta temporada y ha sido titular en cuatro, convirtiéndose rápidamente en una de las piezas importantes del conjunto valencianista. Su rendimiento le ha permitido recuperar protagonismo con Japón.

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Durante este parón, Sato afrontará varios compromisos con su selección. Japón disputará amistosos ante Uruguay y Venezuela antes de participar en la Copa Kirin, donde se enfrentará a Ecuador en semifinales.

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Sato crece y Japón vuelve a llamar: peligra para enero

La convocatoria supone un nuevo paso en la progresión de un futbolista que llegó a Mestalla con enorme proyección y que apenas unos meses después ya tiene peso en el primer equipo y vuelve a contar para la absoluta japonesa.

Pero la alegría tiene una letra pequeña que el Valencia ya conoce. La selección japonesa puede abrirle las puertas de la Copa Asia, y ahí aparece el problema.

El torneo se disputará en enero y, si Sato entra finalmente en la lista, el Valencia podría perder a uno de sus futbolistas más utilizados durante varias semanas. Su participación podría provocar que se pierda hasta siete partidos de LALIGA, dependiendo del recorrido de Japón y del Valencia en las competiciones.

La paradoja es evidente: el Valencia celebra que Sato crezca hasta convertirse en internacional mientras empieza a mirar de reojo el calendario de enero.

Para el japonés, es una noticia magnífica. Para Mestalla, también. Pero para el entrenador que esté al frente del Valencia cuando llegue enero, la explosión internacional de Sato puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.