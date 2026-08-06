Dos condiciones que marcarán el futuro de Ryonosuke Sato: Copa Asia y pasaporte

La 'Satomanía' ya se nota en el Valencia CF: en tres semanas dispara las ventas en Japón

Ocupa plaza de extranjero aunque sea sub 23 y si lo citan para la Copa Asia podría perderse hasta 7 partidos de LALIGA y alguno de Copa

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Que Ryonosuke Sato sea uno de los mejores en un partido amistoso del Valencia CF en pretemporada ya no es noticia. Pasó ante el Derby County, ante el Eldense, ante el Stoke City... La Satomanía se ha desatado en Valencia y Japón. Su insolente juventud y su despliegue le han convertido en un futbolista habitual para Corberán y que en esta pretemporada ha participado ya en cuatro acciones de gol (Un tanto y tres asistencias). Toca pues analizar su presente, que pasa por ver su situación burocrática, pero también su futuro a medio plazo y ahí aparece un nubarrón posible en forma de competición internacional que, de seguir así, se convertirá en realidad.

La amenaza de la Copa Asia

La Copa Asiática vivirá su edición número 19 el año que viene y se celebrará por primera vez en Arabia Saudí, del 7 de enero al 5 de febrero de 2027. Es decir, si Ryonosuke Sato es citado con la selección de Japón (ya ha debutado) estará más de un mes fuera de combate. Japón está encuadrada en el grupo F junto a Qatar, Tailandia e Indonesia. Debuta el once de enero en la fase de grupos, que acaba el día 20.

La duda es si el seleccionador de fútbol de Japón, Hajime Moriyasu, que estará al frente de los 'samuráis azules' hasta que concluya la Copa Asia 2027, cuando será relevado por Go Oiwa, que dirige al equipo masculino japonés sub-23 desde hace cinco años, apostará por el joven valencianista. Ambos entrenadores, el que se va y el que entrará conocen perfectamente a Ryonosuke Sato.

Si lo citan podría perderse siete partidos: Espanyol, Levante, Málaga, Celta de Vigo, Sevilla, FC Barcelona y Racing de Santander. Además de alguna eliminatoria de Copa del Rey si el Valencia CF sigue vivo en esa competición.

El pasaporte

De momento, el Valencia CF no tiene problemas con el asunto. Los trámites del visado de trabajo y los procesos de inscripción federativa para Ryunosuke Sato en el Valencia CF se encuentran en marcha. Debido a que se trata de un jugador extracomunitario (japonés) recién fichado procedente del FC Tokyo, el club está completando este procedimiento burocrático para que toda su documentación esté aprobada de cara al inicio de la temporada.

Dicho esto, aunque el Valencia CF tiene espacio de sobra para inscribir jugadores extracomunitarios, cabe recordar que Sato ocuparía una plaza como tal aunque sea sub 23.