La 'Satomanía' ya se nota en el Valencia CF: en tres semanas dispara las ventas en Japón

En vídeo, el debut del dragón Ryonosuke Sato como nunca se había visto

El país nipón ya es uno de los cinco que más productos demanda del Valencia CF

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ValenciaLa irrupción de Ryunosuke Sato en el Valencia CF ya se deja sentir mucho más allá del terreno de juego. Apenas tres semanas después de oficializarse su fichaje, el joven internacional japonés ha provocado un auténtico fenómeno alrededor del club en su país. La llamada 'Satomanía' ha convertido al Valencia CF en un foco de interés para los aficionados nipones hasta el punto de que Japón ya figura entre los cinco países del mundo que más productos oficiales del Valencia CF demandan, un dato que refleja el impacto inmediato de la llegada del centrocampista. Está claro que es pronto para medirlo en términos comerciales y se desconoce si la tendencia se quedará en novedad o se incrementará, pero en menos de un mes, Sato ya empieza a pagar su fichaje.

El efecto Ryonosuke Sato

El efecto Sato no se limita al golazo de su debut frente al Eldense ni a las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeros entrenamientos con Carlos Corberán. Tal y como ha venido contando ElDesmarque, el Valencia buscaba reforzar su presencia en mercados estratégicos como Asia y el fichaje del futbolista japonés ya está ofreciendo un retorno inmediato también fuera del césped. La tienda oficial del club ha experimentado un notable incremento de pedidos procedentes de Japón, donde el nombre de Sato ha despertado un enorme interés entre los seguidores del fútbol europeo.

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No es casualidad. Sato llegó a Mestalla con la vitola de una de las grandes promesas del fútbol japonés y su aterrizaje ha multiplicado la visibilidad internacional del Valencia. Cada publicación del club relacionada con el centrocampista genera miles de interacciones desde Japón y las imágenes de su presentación, sus primeros entrenamientos y su estreno goleador se han difundido rápidamente en redes sociales y medios de comunicación del país asiático.

Sato, la puerta abierta a Asia

El impacto también tiene una lectura estratégica. El Valencia lleva años buscando crecer en mercados internacionales y consolidar nuevas vías de ingresos. La incorporación de Sato responde a ese objetivo deportivo y comercial. Su debut con un gol de bella factura no ha hecho más que acelerar un fenómeno que ya tiene consecuencias tangibles: Japón se ha convertido en uno de los principales mercados para la venta de merchandising valencianista.

La 'Satomanía' acaba de empezar, pero sus efectos ya son evidentes. En apenas unas semanas, Sato ha logrado algo que muy pocos futbolistas consiguen nada más llegar: poner al Valencia CF en el escaparate de todo un país y transformar ese interés en un aumento real de las ventas y de la proyección internacional del club.