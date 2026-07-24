David Torres 24 JUL 2026 - 13:31h.

Marcó un golazo, se inventó el segundo y dejó muestra de su capacidad

Cinco lecciones que dejó el amistoso del Valencia CF: fichajes, Guerra, camiseta, sistema y el enigma Raba

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ValenciaEn japonés, "Ryu" significa dragón. Y el primer rugido de Ryunosuke Sato con la camiseta del Valencia CF que supuso la primera victoria de la pretemporada, ya tiene vídeo. Más allá del golazo con el que inauguró su etapa como valencianista, las imágenes del estreno del centrocampista nipón permiten descubrir detalles que durante el partido pasan desapercibidos: sus desmarques, la facilidad para aparecer entre líneas, su movilidad constante y la personalidad con la que afrontó sus primeros minutos a las órdenes de Carlos Corberán y su golazo.

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El vídeo del debut del futbolista de 19 años muestra por qué el técnico valencianista quedó satisfecho con su actuación frente al Eldense. Sato no se limitó a esperar el balón pegado a la banda izquierda. Todo lo contrario. Se movió continuamente hacia dentro para participar en la creación del juego, ofreció líneas de pase, buscó asociarse con Dani Raba y Umar Sadiq y fue creciendo con el paso de los minutos hasta convertirse en uno de los protagonistas del encuentro.

Sato enamora en su debut

El joven internacional japonés fue una de las grandes atracciones del amistoso disputado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Arrancó desde la banda izquierda, aunque con libertad para abandonar el costado y aparecer por dentro. Esa movilidad fue una constante durante toda la primera mitad. Se ofreció entre líneas, pidió el balón con personalidad y participó en la construcción del juego. Antes incluso de marcar ya había dejado una asistencia a Umar Sadiq que terminó anulada por fuera de juego.

Su estreno goleador llegó en el minuto 22. Dani Raba encontró a Sato con un centro medido y el japonés conectó una volea de primeras con la pierna derecha que sorprendió al portero del Eldense. La celebración reflejó la naturalidad con la que vivió un debut que confirmó las buenas sensaciones que había dejado durante sus primeros entrenamientos en Paterna.

Las imágenes también recogen una acción que quedó eclipsada por su gol. Antes de estrenarse como goleador, el japonés filtró un gran pase para Sadiq que terminó en la red, aunque el tanto fue invalidado por fuera de juego. Una muestra más de que su aportación fue mucho más allá del espectacular derechazo de volea que abrió el marcador. La Satomanía ha llegado a Valencia para instalarse en Mestalla.