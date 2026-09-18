La decisión de Kylian Mbappé que causará un auténtico terremoto: cambio clave para su futuro

Fran Fuentes 18 SEP 2026 - 16:08h.

El delantero deja atrás 13 años de relación comercial para arrancar con un nuevo proyecto

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No es un secreto si decimos que Kylian Mbappé es uno de los deportistas más mediáticos del mundo. El astro francés no solo acumula millones de seguidores y de 'likes' en sus redes sociales, sino que además se ha convertido en uno de los jugadores con un mejor ratio comercial de todo el mundo. Tal es su ascendencia que incluso el Real Madrid se vio obligado a ceder con el tema de los derechos de imagen, los cuales, hasta ahora, siempre había llevado en un 50% para el club, y el 50% restante para el futbolista. Pues bien, ahora el delantero madridista y de la selección de Francia ha tomado una decisión clave que va a causar un auténtico terremoto en lo que a marketing y publicidad se refiere.

Y es que, según ha comunicado el propio jugador en sus redes sociales, el jugador se ha enrolado en el proyecto ON, una nueva marca de calzado deportivo que, hasta ahora, se había dedicado casi en exclusiva al calzado de running, pero que ahora da el salto al fútbol profesional. Lo hace con el propio Kylian Mbappé como su principal (y, de momento, única) figura en activo, aunque el proyecto ya contaba con deportistas de la talla del exjugador francés Thierry Henry o el tenista suizo Roger Federer.

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Así las cosas, el jugador ha colgado un mensaje en todos sus perfiles donde explica la decisión que ha tomado: "Sigue soñando, fútbol. Todavía sueño con jugar al fútbol. Puede que te sorprenda, viniendo de alguien que se dedica a ello profesionalmente. Pero es verdad. Todavía sueño con jugar con mis amigos. Jugar hasta el atardecer. Hasta la hora de cenar. Jugar simplemente por el placer del juego, mucho antes de que pudiera convertirse en una carrera. He perseguido este sueño desde que tengo uso de razón. Una vez más, me ha llevado a uno de los cambios más importantes de mi vida. Ahora me encuentro rodeado de innovadores que sueñan con lo mismo que yo. Con acercar el pie al balón tanto como sea posible. Con acercar a la gente al juego tanto como sea posible. Con acercar al mundo al juego tanto como sea posible. Supongo que eso es lo que tienen los sueños que se niegan a cambiar. Suelen ser los que lo cambian todo. Sigue soñando".

Kylian Mbappé deja Nike tras 13 años y su nueva marca es toda una incógnita

De este modo, Kylian Mbappé ha tomado una decisión trascendental que le desliga de su patrocinador principal, Nike, una marca que le acompaña desde que tenía 14 años, casi media vida del jugador, y cuyo contrato actual se estimaba en torno a los 17 millones de euros. En este sentido, otros contratos de deportistas durante los últimos años han estado en torno a los 20 y los 26 millones, como los que la propia firma estadounidense le pagaba a Neymar Júnior. Ahora se desconoce la cifra que la marca ON pagará al delantero francés del Real Madrid, o si, por el contrario, establecen una relación de socios al tratarse de una marca emergente que anda en busca de referentes y poder popularizarse a largo plazo.