Fran Fuentes 18 SEP 2026 - 11:01h.

Roy Keane advierte a los 'red devils' de que ellos siempre han hecho lo mismo con otros clubes ingleses

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JJ Gabriel ha surgido como una posibilidad para el Real Madrid. El FC Barcelona también tanteó al delantero británico, pero todo apunta a que saldrá rumbo al conjunto blanco. En este sentido, una leyenda del Manchester United de la talla de Roy Keane ha estallado con la posibilidad de que esto suceda. Sin embargo, su enfado no es con el conjunto blanco, sino con los red devils, a quienes considera que han perdido gran parte del atractivo que hizo que cualquier joven inglés quisiera vestir su camiseta hace 15 años.

En este sentido, Roy Keane, en el pódcast Stick to Football, explica que el conjunto inglés ha hecho lo propio con futbolistas en edad formativa a lo largo y ancho de toda Gran Bretaña: "¿Acaso el United no ha fichado a chicos de 14 o 15 años arrebatándoselos a clubes más pequeños? A veces debes tomar de tu propia medicina", explica. "Estoy seguro de que el United lleva haciéndolo desde hace 20 años con jóvenes promesas, ya fuera del Wolves o de clubes más modestos, diciendo simplemente 'nos lo llevamos'", razona.

De este modo, Roy Keane recuerda que los métodos de captación del conjunto inglés eran muy diferentes cuando él era joven que respecto a este momento: "El Manchester United tenía una política concreta cuando nosotros estábamos allí respecto a la llegada de jóvenes talentos brillantes; venían muchos desde Irlanda. Otros clubes les ofrecían grandes sumas de dinero", explica.

Mientras tanto, el Manchester United no ofrecía tanto, pero sí más oportunidades de cara al primer equipo: "La política del United en aquel entonces se basaba en la idea de que, si querías venir a jugar para el club, no iban a lanzarte cantidades ingentes de dinero. Obviamente, esos tiempos ya han quedado atrás", razona.

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Por último, Roy Keane entiende que, dado que la entidad ya está muy lejos de la lucha por los títulos, y de ser un referente claro del fútbol europeo, los jugadores ya no quieren firmar por los reds: "El Manchester United ya no ejerce ese mismo atractivo para los jugadores del primer equipo ni, tal vez, para los más jóvenes", sentencia.