Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 13:01h.

Luis de la Fuente reitera su apoyo a Ceuta

Florentino Pérez se da un baño de masas en Ceuta y niega que su visita tenga que ver con las camisetas

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La gran polémica de la última semana en el fútbol español ha estado relacionada con las camisetas de apoyo a Ceuta que han vestido varios equipos en los últimos días a raíz de una iniciativa adoptada por LALIGA y algunos clubes con varios jugadores en el centro de la polémica. Desde Ez Abde por las críticas recibidas desde Marruecos hasta Kylian Mbappé, Vinicius Jr. o Ibrahima Konaté que no desplegaron el mensaje al completo, y sobre esto Luis de la Fuente ha querido reivindicar a los que de verdad sufren en esta situación.

En sala de prensa, el seleccionador ha hablado tras dar a conocer la primera lista de convocados tras ganar el Mundial y, además de las novedades y bajas, también ha respondido a todo tipo de cuestiones. Entre ellas, qué le parecía al riojano todo este runrún que se ha generado en torno a esta iniciativa y las distintas formas de llevarla a cabo de los futbolistas.

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"Yo te puedo hablar de lo que yo opino. Lo que hacen los demás dentro del marco del respeto que tenemos que tenernos todos... no puedo decir. Lo que sí te digo es, al hilo de lo que he dicho anteriormente, es que yo hoy me siento más caballa y más ceutí que ayer", respondió Luis de la Fuente.

El mensaje de ánimo de Luis de la Fuente para Ceuta y los afectados por los incendios

Al iniciar la comparecencia, el seleccionador español quiso mandar un mensaje de ánimo para todos los afectados tanto por los incendios en el país como por la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos de hace unas semanas: "Después de este tiempo que ha transcurrido desde el día de la final, es justo y muy agradable recibiros de nuevo aquí en casa. Estoy feliz de veros de nuevo. Pero sí quería apuntar algo todavía mucho más importante si me permitís".

"La vida está llena de contrastes y, quizás, para lo que muchos ha sido uno de los veranos más felices de nuestra vida, en España, en esa época, hubo unos dramáticos y trágicos incendios que convirtieron España en mucho dolor. Y, también, obviamente, no quiero olvidarme de nuestros compatriotas en Ceuta que lo están pasando tan mal y que recuperen la normalidad lo antes posible. Después de este recuerdo para todos ellos y mi ánimo y mi apoyo, aquí estamos para lo que necesitéis y queréis", arrancó De la Fuente.