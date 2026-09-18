En vídeo: así ha sido el recibimiento de locura del pueblo ceutí a Florentino Pérez, Pirri y Butragueño

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 SEP 2026 - 12:58h.

Los ciudadanos ceutíes han recibido con entusiasmo al presidente del Real Madrid y valoran su visita tras la polémica por el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté

Marcos Llorente se pronuncia sobre la polémica de Ceuta y el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté

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Florentino Pérez ha aterrizado este viernes en Ceuta acompañado por Emilio Butragueño y José Martínez ‘Pirri’, presidente de honor del Real Madrid y nacido en la ciudad autónoma. La visita institucional del conjunto blanco ha despertado una enorme expectación entre los ceutíes, que han recibido a la delegación madridista con aplausos y muestras de cariño. La llegada de Florentino se produce apenas unos días después de la polémica protagonizada por Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté en el encuentro ante el Elche.

Los tres futbolistas lucieron la camiseta con el mensaje ‘Todos somos caballas’, aunque lo hicieron de forma que el lema no podía leerse. El gesto generó numerosas críticas entre los aficionados del Real Madrid y los ceutíes y hoy el presidente del conjunto blanco se ha reunido con Juan Jesús Vivas en Ceuta para trasladar el respaldo del club a la ciudad.

Los ceutíes opinan sobre el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté

ElDesmarque ha hablado con varios aficionados presentes en la llegada de Florentino Pérez y la opinión sobre lo sucedido en Elche ha sido prácticamente unánime. “Muy feo, la verdad. O te la quitas o te la pones, ya está”, comentó uno de ellos y otro señaló directamente a las dos grandes estrellas del conjunto blanco. “Mbappé y Vinícius han hecho muy mal, no es solidarizarse con los ceutís”.

Un hincha si que mostró su comprensión con el gesto, pero igualmente afirmó que se habían equivocado. “Entiendo su postura porque vienen de familiares o que son refugiados, algunos, otros que escaparon de su país, pero juegan en España, juegan en el Madrid. O te la pones o no te la pongas, pero para ponerte una camiseta a la mitad, lo veo absurdo”, explicó.

Florentino Pérez, aclamado a su llegada a Ceuta

En lo que si están de acuerdo los aficionados ceutíes es en la visita del presidente madridista ya que ha sido recibida con entusiasmo por todos ellos. “Es un placer que vengan en apoyo de la ciudad, hace falta”, aseguró una hincha. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha agradecido personalmente la visita durante su discurso. “Día muy importante para nosotros porque es la primera vez que el Real Madrid de manera institucional visita Ceuta. Lo más importante es por el motivo que vienen: para dar su apoyo en nuestro momento más difícil, la crisis existencial más difícil de nuestra historia”, afirmó.

El presidente ceutí además, quiso poner en valor el significado de la presencia de la delegación madridista: “Están aquí para decir que la causa de Ceuta es la causa del Real Madrid. Ceuta se defiende y Ceuta es España. Gracias Florentino por estar aquí. Gracias también a Pirri. Es un ilustre de Ceuta. Su llamada fue una de las primeras que recibí”. La visita, según explicó el club, había sido programada antes de la polémica de las camisetas, aunque su celebración apenas tres días después había aumentado todavía más la expectación en la ciudad.