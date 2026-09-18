Zinedine Zidane revoluciona Francia en su primera convocatoria y recupera a Camavinga

Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 18:33h.

Zidane incluye 10 cambios con respecto a la Francia del Mundial

Zinedine Zidane habla como seleccionador de Francia del papel de Mbappé y de las ofertas tras salir del Real Madrid: "No hemos hablado"

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La etapa de Zinedine Zidane en la Selección de Francia ha arrancado de forma oficial este viernes con su primera convocatoria tras sustituir a Didier Deschamps al frente del banquillo de los bleus. El técnico vivirá su primera experiencia fuera del Real Madrid con muchos cambios con respecto a los jugadores galos presentes en el Mundial y con la vuelta de Eduardo Camavinga como una de las principales novedades.

Zizou ha presentado una lista de convocados en la que el Real Madrid y el PSG son los clubes con más jugadores citados, con Camavinga sumándose a Kylian Mbappé y a Ibrahima Konaté, fichado por los blancos este verano. El que no está es Aurélien Tchouaméni a raíz de los problemas físicos sufridos en este inicio de temporada, sumándose a la baja de William Saliba también por lesión.

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El culé Jules Koundé completa el cuarteto de jugadores de LALIGA EA Sports en esta convocatoria de Zinedine Zidane después de 14 años de Didier Deschamps al frente de Francia y el gran éxito del Mundial conquistado en 2018. La primera misión del marsellés, que tampoco ha contado con otros fijos como los hermanos Hernández, Lucas Digne o Marcus Thuram, para un total de 10 cambios, será la Nations League, en la que se medirá a Italia, Bélgica y Turquía en su fase de grupos a con la misión de repetir el campeonato de 2021.

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La primera convocatoria de Zinedine Zidane con Francia

Porteros: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).

Defensas: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas da Cunha (Como 1907), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG).

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Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich).