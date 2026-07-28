Celia Pérez 28 JUL 2026 - 12:12h.

Ha sido presentado este martes como relevo de Didier Deschamps

De las risas de Kylian Mbappé con Thomas Tuchel en el descanso a la reacción de Francia

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Zinedine Zidane ha sido designado oficialmente este martes como nuevo seleccionador francés, como relevo de Didier Deschamps, firmando un contrato hasta después del Mundial de 2030. Un reto que lleva esperando tiempo, tal y como él mismo ha reconocido, desde que salió del Real Madrid. Ya han pasado cinco años y por fin ha llegado su oportunidad.

"Para mí esto es un sueño, puedo decir que he tenido proposiciones estos cuatro cinco años de clubes y les he rechazado porque solo quería ir a Francia, era lo único que quería hacer. Recorrí todo el camino como jugador y lo voy a dar todo para seguir ganando. Quiero felicitar a Deschamps y todo su staff, bravo por todo lo que has hecho. Solo queremos ver a Francia ganar y voy a poner toda mi energía por este equipo. Gracias", comenzó señalando en su discurso.

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Su nombramiento al frente de la selección era cuestión de tiempo y se ha retrasado sólo por la larga estancia de Deschamps en el puesto, catorce años en los que su excompañero en el equipo que ganó el Mundial de 1998 se hizo fuerte en el puesto, llevando a 'Les Bleus' a dos finales mundialistas consecutivas: la del título de Rusia y la de Catar 2022, en la que su equipo cayó ante Argentina.

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Y ahora es su turno, Zidane vuelve a un banquillo cinco años después del último de sus pasos por el del Real Madrid, el único equipo que ha dirigido en su carrera, marcado por las tres Champions que encadenó en su primera etapa, entre 2016 y 2018. Llega a Francia en donde se espera, como siempre, el protagonismo de Mbappé, aunque reconoce no haber hablado aún con él. "No hemos hablado con él, queremos que descanse que lo necesita y hablaremos con todos en septiembre", aseguró.