Gustavo Maeso Madrid, 22 JUL 2026 - 13:43h.

El delantero del Real Madrid regresa a la primera línea de la franquicia cuatro años después de su última aparición como portada

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Electronic Arts ha desvelado uno de los anuncios más esperados por los aficionados al fútbol virtual. Kylian Mbappé será el futbolista que protagonice la portada de la Ultimate Edition de EA Sports FC 27, recuperando así un papel protagonista dentro de la franquicia tras varios años de ausencia. La compañía ha mostrado la imagen oficial tanto en sus canales como en redes sociales, dando el pistoletazo de salida a la campaña de promoción de la nueva entrega de su simulador futbolístico.

El regreso del delantero francés supone un movimiento de gran peso para la marca. Después de convertirse en una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial y consolidarse como estrella del Real Madrid y máximo anotador del Mundial 2026, Mbappé vuelve a asociar su imagen a la saga de Electronic Arts en un momento clave para la franquicia, que continúa construyendo su identidad tras abandonar definitivamente la histórica licencia FIFA.

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Un rostro conocido para una nueva etapa

Aunque EA Sports FC apenas afronta su tercera edición bajo esta denominación, Mbappé no es un desconocido para los seguidores de la saga. El atacante francés ya había protagonizado anteriores entregas cuando la licencia todavía llevaba el nombre de FIFA, convirtiéndose entonces en uno de los futbolistas más reconocibles de la franquicia.

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Su regreso también tiene un valor simbólico. Será la primera vez que el internacional francés encabece la portada de un título bajo la marca EA Sports FC, reflejando tanto su evolución deportiva como el nuevo posicionamiento comercial de la serie. En la ilustración oficial aparece vestido con la camiseta del Real Madrid sobre un fondo oscuro, con una imagen de celebración que pretende transmitir intensidad y competitividad.

Electronic Arts comienza la cuenta atrás

La revelación de la portada forma parte de la estrategia habitual de Electronic Arts para generar expectación antes de presentar el videojuego en profundidad. El anuncio llega apenas unos días antes de la presentación oficial, momento en el que la compañía mostrará las primeras imágenes del juego y desvelará buena parte de sus novedades. Con el anuncio de la portada llega también el anuncio de un nuevo tráiler, que llegará mañana 23 de julio.

La elección del delantero francés no resulta sorprendente. A sus éxitos deportivos se suma una enorme proyección internacional que lo convierte en uno de los deportistas más reconocidos del planeta. Para Electronic Arts, contar con una figura de este calibre supone reforzar la imagen global de una franquicia que cada año reúne a millones de jugadores.

Desde la propia compañía han destacado que Mbappé representa el presente y el futuro del fútbol, además de mantener una estrecha relación con la saga durante los últimos años. El futbolista también ha mostrado su satisfacción por volver a formar parte de la portada y hacerlo, por primera vez, bajo el sello EA Sports FC.