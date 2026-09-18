Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 21:30h.

El técnico del Almería lanza una reflexión antes de medirse al Celta Fortuna

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García Pimienta asumió el reto de conseguir el ansiado ascenso a la élite nacional con la UD Almería y de momento se encuentra en los puestos que dan derecho a la disputa del playoff. Con mucha competición por delante, LALIGA Hypermotion promete cambios de guion constantes y muchas sorpresas. La categoría de plata es una de las competiciones más atractivas del fútbol europeo, aunque el técnico indálico cree que se necesita un cambio.

La propuesta de García Pimienta en LALIGA Hypermotion

En su comparecencia de este viernes previa al duelo liguero ante el Celta Fortuna, el entrenador del Almería reflexionó sobre las dificultades que generan los parones internacionales a los clubes de la Segunda División. Por esta razón, García Pimienta propone un cambio a LALIGA para no desvirtuar la categoría.

Esta fue la reflexión del técnico: "Pido unanimidad para que la Segunda División se pare en el parón de selecciones. Es una liga muy potente, lo cual conlleva a tener grandes jugadores y muchos de los equipos que estamos en esta categoría acabamos perdiendo jugadores. No le pasa sólo al Almería, le pasa a más equipos. Muchos de los jugadores acaban yendo a las convocatorias nacionales y no debería ser así. Espero que se corrija lo antes posible para que la Segunda pare".

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Todas las declaraciones del entrenador del Almería

"Por mi etapa no hace mucho en filiales, sé perfectamente lo que significa entrenar un filial y el fútbol que llevan en las botas estos jugadores, gente joven, que vienen de hacer un ascenso", dijo García Pimienta, quien destacó la continuidad que ha encontrado el proyecto celeste, con Claudio Giráldez como referencia anterior y Freddy Álvarez ahora.

Consideró que "es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien en las últimas temporadas, especialmente cuando ya estaba Claudio en el filial y que lo han mantenido ahora y lo están haciendo muy bien", pese al 0-4 sufrido por los célticos ante el Eibar: "Cometen tres errores graves y el Eibar no les perdona".

"Es uno de los equipos que proponen muchísimas cosas, que son rápidos, que tienen calidad, que te atraen, que son agresivos, que igualan duelos", explicó el técnico, quien reclamó máxima concentración a sus futbolistas porque si piensen que van a ganar fácil se van a "llevar a una sorpresa desagradable".

García Pimienta también valoró el modelo de cantera que sustenta al Celta Fortuna y que permite al club mantener una línea reconocible entre sus categorías inferiores y el primer equipo: "Tiene la base, el sistema, la metodología. Yo creo que es la clave en un club, marcar una línea, un modelo".