El Girona, líder destacado; el Almería, sorprendente colista

Los límites salariales de Primera División: del Real Madrid al Sevilla

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Como suele ser habitual una vez que se cierra cada mercado de fichajes, LaLiga ha hecho públicos los límites de coste de plantilla de cada uno de los clubes que componen el fútbol profesional español. En primera, la clasificación está liderada por el Real Madrid y mantiene colista al Sevilla FC, mientras que en LaLiga Hypermotion el gran destacado en términos económicos es el Girona FC.

El cuadro catalán lidera esta particular tabla junto al RCD Mallorca, rozando los dos los 35 millones de euros. Son precisamente dos de los tres equipos que acaban de descender desde primera, lo que explica a la perfección su situación económica dentro de la categoría. El tercer descendido el pasado curso fue el Real Oviedo, que ocupa en este caso la cuarta posición, superado mínimamente por un CD Leganés cuyo mercado ha estado marcado por la contratación de Álvaro Morata.

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En el lado opuesto de la clasificación destaca la presencia del UD Almería, colista con sólo 3,9 millones de límite de coste de plantilla pese a ser uno de los grandes favoritos al ascenso y tener una de las mejores plantillas de la categoría. El descenso lo completarían otros tres históricos como el Granada, el Real Valladolid y el Cádiz.

Cabe destacar que el Celta Fortuna y el Sanse, dos filiales, quedan exentos de esta clasificación, ya que su límite de coste de plantilla se computa junto al primer equipo.

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Límites salariales de LaLiga Hypermotion