Luis de la Fuente dispara la cláusula de Roberto Fernández y el Espanyol aspira a una millonada

Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 17:22h.

La llamada internacional, clave en su precio de salida

Luis de la Fuente revela la convocatoria de España con cuatro novedades y un guiño a Ceuta

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Roberto Fernández es uno de los grandes nombres del día. Luis de la Fuente acabó con la duda de la delantera de la Selección Española y mostró su confianza en el delantero perico tras su increíble inicio de temporada. A sus 24 años, el goleador de Puente Genil aspira a debutar con la absoluta en la Nations League, hecho que dispararía su precio en el mercado de fichajes.

Tras destaparse como un interesante artillero en el Málaga CF, el cordobés apostó por cambiar de aires y continuó su carrera en el Braga portugués. El Espanyol puso sus ojos en él muy pronto, y tras una cesión previa, consiguió adquirir al ariete hasta junio de 2031.

La cláusula de Roberto Fernández se dispara en el mercado

Con un valor de mercado que ronda los diez millones de euros, el periodista Matteo Moretto arroja nuevos detalles de su cláusula de rescisión. Con contrato largo en Cornellà, el equipo que quiere hacerse con los servicios de Roberto Fernández deberá poner sobre la mesa una cantidad fija de 25 millones de euros, aunque su precio apunta a subir.

La citada fuente asegura que el contrato del delantero centro recoge dos condiciones que aumentarían su precio de salida. La primera puede ser una realidad en los próximos días tras la llamada de este viernes por parte del seleccionador, pues si debuta con la Selección Española, su cláusula subirá. Además, si acaba firmando por un equipo de la Premier League, esa cláusula seguirá subiendo: "Roberto Fernández tiene 25 millones de euros de cláusula base con el Espanyol, pero hay varios objetivos que hacen que la cláusula aumente. Uno es ser internacional. Otro es si va a la Premier. Y hay más. Este contrato con el Espanyol se cerró con el director deportivo Fran Garagarza, que confió mucho en él".