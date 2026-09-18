Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 16:32h.

El entrenador babazorro también lanzó piropos a San Mamés

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El Athletic Club regresa este sábado a la competición doméstica tras el aplazamiento del choque en el Ciutat de València. Antes del largo parón internacional que se avecina, los pupilos de Edin Terzic medirán fuerzas con el Deportivo Alavés. San Mamés se prepara para acoger un nuevo derbi contra una versión babazorra muy potenciada desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo de Mendizorroza.

El entrenador madrileño compareció ante los medios este viernes a modo de previa. Allí, Quique Sánchez Flores mandó un aviso al conjunto bilbaíno y demostró un gran análisis del Athletic explicando el gran cambio que muestra con Edin Terzic.

Las palabras de Quique Sánchez Flores sobre el Athletic Club

El entrenador babazorro mandó un claro aviso antes de visitar al equipo bilbaíno el próximo sábado. El Alavés conoce la receta para triunfar en San Mamés: Ir allí siempre es incómodo por cómo aprietan, pero también es un estímulo impresionante. El equipo ya ganó la temporada pasada allí y, si lo has hecho una vez, eres capaz de volver a hacerlo. Ojalá lleguemos a ese nivel, que completemos un gran partido, cuidando mucho los detalles pequeños y consigamos el objetivo de ganar".

Al analizar al Athletic, Quique Sánchez Flores explicó cuál es el principal cambio del equipo rojiblanco con Edin Terzic en el banquillo, aunque reconoce características de años pasados: "El Athletic es un equipo muy peligroso, con dinamismo, con mucha velocidad, que corre bien a los espacios, que presiona, que no te deja jugar por dentro y que si te roba es capaz de correr. Es un equipo que mantiene muchas cosas que ha tenido siempre. Más allá del cambio de entrenador, han cambiado la estructura de ataque".

Por último, el técnico del Alavés desgranó el tipo de partido que espera: "En casa el Athletic juega a un ritmo muy alto. Es un equipo que te lleva a una dinámica muy rápida del partido. Es mejor que pensemos que vamos a jugar a esa velocidad y tener preparadas nuestras respuestas a lo que nos proponga".