Álvaro Valles, Juan Iglesias o Camello: los jugadores que deberían haber ido con España según la IA

Alberto Cercós García 18 SEP 2026 - 13:15h.

Luis de la Fuente ha dado la lista para jugar cuatro partidos, el primero ante Inglaterra en la Nations League

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La primera convocatoria de Luis de la Fuente después de conquistar el Mundial de 2026 ya está sobre la mesa y, como suele ocurrir con cada lista de la Selección, también ha abierto el debate sobre quién se queda fuera. El técnico mantiene prácticamente intacto el bloque campeón del mundo y únicamente introduce cuatro novedades: Josep Martínez, Dean Huijsen, Fermín López y Roberto Fernández. Una decisión marcada también por las bajas de Joan García, Borja Iglesias y la retirada internacional de Marcos Llorente. Sin embargo, el análisis de rendimiento realizado por la inteligencia artificial de Olocip by Plexus Sport plantea otros nombres que, atendiendo a los datos y al impacto de sus acciones durante este inicio de curso, podrían haber tenido espacio en La Roja.

Entre ellos aparecen tres nombres que están dando motivos de sobra para llamar a la puerta: Álvaro Valles, Juan Iglesias y Sergio Camello. El portero del Betis se ha convertido en indiscutible para Manuel Pellegrini en este arranque, disputando los cinco partidos de LALIGA y manteniendo la titularidad también en Champions. Su rendimiento bajo palos le ha colocado entre las alternativas que se manejaban para cubrir la baja de Joan García. Juan Iglesias, por su parte, ha aterrizado en el Sevilla pisando fuerte: ha jugado los 450 minutos posibles en las cinco primeras jornadas y suma un gol, además de haber actuado como lateral derecho y central. Su polivalencia y regularidad le han convertido en una de las piezas más utilizadas por Luis García Plaza.

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Y si hay un delantero que está haciendo ruido, ese es Sergio Camello. El atacante del Rayo Vallecano ha arrancado el curso con seis goles y una asistencia en seis jornadas, cifras que le han colocado de lleno en la conversación por el puesto de 'nueve' de España. De hecho, antes de conocerse la lista, su nombre aparecía junto a Roberto Fernández y Carlos Espí como una de las alternativas para cubrir el hueco dejado por Borja Iglesias. Su inicio explica por qué el delantero madrileño se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol español en este comienzo de temporada.

El análisis de Olocip utiliza inteligencia artificial para valorar el impacto de las acciones de los futbolistas, dando más importancia a la calidad de las mismas que al simple volumen de intervenciones: pases, conducciones, duelos, recuperaciones, tiros o acciones defensivas se traducen en un valor relacionado con las probabilidades de marcar o encajar. En su estudio también aparecen otros perfiles que están llamando a la puerta de la absoluta, como Leo Román, Jacobo Ramón, Marc Bartra, Álvaro Carreras, José Salinas, Gabri Veiga, Miguel Sierra o Rodrigo Riquelme.

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