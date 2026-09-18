La FIFA no le levanta el castigo a Gavi tras la polémica en la final del Mundial y no jugará ante Inglaterra

Alberto Cercós García 18 SEP 2026 - 09:10h.

Gavi, que estuvo involucrado en la pelea final con Paredes en la final del Mundial, no podrá jugar contra Inglaterra

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La celebración del Mundial conquistado por España ante Argentina terminó con una imagen que nadie esperaba después de una final histórica. Tras el pitido final del 19 de julio, la tensión se disparó entre varios jugadores de la Albiceleste y los campeones. Nahuel Molina golpeó a Rodri durante las celebraciones y, cuando Eric García acudió a recriminarle la acción, la situación fue a más. Leandro Paredes se encaró con el central español, le empujó y llegó a agarrarle del cuello. Gavi apareció entonces para defender a su compañero, pero acabó en el suelo después de que Paredes y Thiago Almada intervinieran en el enfrentamiento.

La FIFA abrió expediente y el pasado 21 de agosto hizo públicas las sanciones. Paredes recibió el castigo más severo, con diez partidos y una multa de 78.000 euros, mientras que Molina fue sancionado con siete encuentros y la misma cantidad económica. Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, recibió tres partidos y 27.000 euros de multa, y Thiago Almada, un encuentro y 27.000 euros. Gavi tampoco se libró: la FIFA le impuso un partido de suspensión y una multa de 25.692 euros (30.000 dólares) por conducta antideportiva. La sanción debía cumplirse con la selección, por lo que podía afectar directamente al estreno de España en la nueva Nations League.

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Gavi, baja confirmada para la Nations League

Y aquí llega el verdadero problema. La RFEF no se quedó de brazos cruzados tras conocer la sanción al futbolista del FC Barcelona. La Federación defendió que Gavi no había agredido a nadie y que su intervención se produjo para proteger a Eric García, por lo que pidió que el partido de sanción quedara en suspenso durante un año, tomando como precedente un castigo similar aplicado a Folarin Balogun.

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Sin embargo, la Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado ahora el recurso y mantiene firme la suspensión. Gavi, por tanto, no podrá jugar el próximo sábado 26 de septiembre contra Inglaterra en Londres, en la primera jornada de la Nations League. Si entra en la convocatoria de Luis de la Fuente, tendrá que esperar al segundo encuentro, frente a Croacia el 29 de septiembre, para volver a vestir la camiseta de la selección.