Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 13:19h.

Luis de la Fuente responde a la polémica por las camisetas de Ceuta de Mbappé, Vinicius o Abde: "Más caballa y ceutí que ayer"

El técnico elogió el trabajo de todos para estar en la convocatoria

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Poco después de ofrecer la convocatoria, Luis de la Fuente compareció ante los medios para analizar los cuatro partidos de la UEFA Nations League que vienen por delante y algunos de los nombres propios de la lista. El seleccionador dio detalles sobre los cuatro cambios que incluye en el grupo, algunas por lesión y otras por simple decisión técnica.

Se centró en los nombres de Josep Martínez, quien entra para suplir al lesionado Joan García. También habló de Roberto, delantero del Espanyol que está entre los elegidos por méritos propios. Y también tuvo tiempo para hablar de los regresos de Fermín y de Dean Huijsen.

La rueda de prensa de Luis de la Fuente

Cambios en la portería: Joan está lesionado y hemos traído a Josep. Estuvo conmigo con la sub 21. Confíamos mucho en él. Por otro lado, es el momento de Roberto y creemos que encaja perfectamente en esa versión de delantero que queremos. Cuando hacemos listas vemos qué necesidades tendremos en los partidos. Cómo no va a haber continuidad con los jugadores que han ganado todo. Afortunadamente tenemos muy buenos jugadores para cubrir cualquier tipo de contratiempo".

Fermín y Huijsen: "Aprovecho para reconocerles y agradecerles el esfuerzo que hacen por seguir en la selección. Están haciendo méritos, haciendo bien las cosas, trabajando mucho. Si no no tienes posibilidades de entrar. Tanto Dean como Fermín ahora tienen la posibilidad de volver a vivir esta experiencia. Es bueno que haya competencia, que los futbolistas sepan que tienen que dar su mejor versión para no dejarse superar por otros. Le estamos viendo bien a Dean porque por eso apostamos por él. El futbolista tiene que entender que la competencia mejora y con sus compañeros tiene que respetar que haya determinados momentos en los que otros estan mejor. Aquí la única motivación que tenemos nosotros es la deportiva. Dean tiene que entender, como otros, que tiene que trabajar como ahora siempre en post de ser un poco mejor cada día".