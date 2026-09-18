Lo Celso vuelve a irse con Argentina con su futuro y la retirada internacional en el aire

Lucas Gatti 18 SEP 2026 - 19:17h.

El verdiblanco ya está totalmente recuperado de su lesión

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Giovani Lo Celso tendrá una cita especial el próximo 6 de octubre en el Monumental. El mediocampista fue convocado por Lionel Scaloni para disputar únicamente el último amistoso de la próxima ventana FIFA, ante Benín, en el mismo partido en el que Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina y Rodrigo De Paul también estará presente. La decisión de la AFA abrió una pregunta inevitable: ¿será también el último partido de Lo Celso con la camiseta albiceleste?

Por ahora, no hay una respuesta definitiva. La convocatoria establece que Messi, De Paul y Lo Celso “acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. El resto de los futbolistas tendrá participación en los tres encuentros previstos: Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba; Burkina Faso, el 3 de octubre en La Bombonera (Buenos Aires); y Benín el 6 en el Monumental (Buenos Aires).

La particularidad de la situación hizo que el nombre de Lo Celso quedara inevitablemente asociado a una posible despedida. La presencia de Messi ya tiene ese significado porque el capitán anunció que no continuará con la Selección después del Mundial 2026. En el caso de De Paul y Lo Celso, en cambio, no hubo hasta ahora un anuncio público que confirme una decisión semejante.

Y en el entorno del mediocampista prefieren mantener abierta la puerta. Ante la consulta sobre si el partido del 6 de octubre será el último de Lo Celso con la Selección, la respuesta fue clara: “No se sabe si será el último partido”, asegura una fuente cercana al jugador a ElDesmarque. La misma fuente confirmó que el futbolista rosarino se recuperó de una lesión que arrastraba desde el mundial, aunque no sumó minutos en el último partido del Betis contra el Getafe con victoria por 1-0.

La frase modifica el escenario. Porque si bien todo conduce a pensar que el encuentro ante Benín puede convertirse en una despedida para una parte de la vieja guardia de la Scaloneta, en el caso de Lo Celso todavía no existe una confirmación de que vaya a cerrar su ciclo, aunque pareciera ser que sí.

Una historia atravesada por una Copa del Mundo que casi no pudo jugar

La historia de Lo Celso con los Mundiales tiene un capítulo particular. Fue una pieza importante del proceso previo a Qatar 2022, pero una lesión sufrida semanas antes de la Copa del Mundo lo dejó afuera del torneo. Aquella ausencia tuvo un peso especial para el futbolista y para el propio equipo de Scaloni, que perdió a uno de los jugadores que habían sido fundamentales en la construcción del seleccionado campeón de América. El actual futbolista del Betis tampoco había disputado el Mundial de Rusia 2018. Por eso, recién en 2026 tuvo la oportunidad de cumplir el sueño mundialista.

Sin embargo, su participación terminó siendo mucho más limitada de lo que podía imaginarse. Argentina debutó ante Argelia, enfrentó luego a Austria y completó la fase de grupos frente a Jordania. Lo Celso fue suplente en los dos primeros encuentros y recién tuvo sus primeros minutos mundialistas ante los jordanos, cuando ingresó como titular y marcó un gol. Fue, además, su único partido en toda la Copa del Mundo: no volvió a ingresar ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra ni España.

Así, la imagen de Lo Celso en un Mundial quedó reducida a 59 minutos y un gol. Una estadística llamativa para un futbolista que durante buena parte del ciclo de Scaloni fue considerado uno de los integrantes del núcleo más importante del equipo.

Del lugar central a una situación diferente

El escenario también cambió dentro de la Selección. El mediocampista fue una pieza importante durante el camino que llevó a Argentina a conquistar la Copa América 2021 y posteriormente la Finalissima y el Mundial de Qatar, aunque justamente no pudo disputar aquel Mundial por lesión.

Con el paso del tiempo, las lesiones, la competencia interna y la aparición de nuevos futbolistas modificaron su lugar dentro del equipo. En la renovación que comenzó a plantearse después del Mundial 2026 aparecen nombres como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Exequiel Palacios y otros jóvenes que buscan ganarse un espacio.

La propia convocatoria para esta ventana FIFA muestra ese proceso. Mientras Lo Celso y De Paul fueron citados exclusivamente para el partido del 6 de octubre, Scaloni incluyó nuevamente a jugadores jóvenes como Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega. No significa necesariamente que Lo Celso haya quedado afuera del proyecto. Pero sí que su lugar en la nueva Selección ya no parece estar garantizado de la misma manera que durante los primeros años del ciclo.

El presente tampoco ayuda a despejar las dudas

A la incertidumbre en la Selección se suma su situación en Betis. Lo Celso atraviesa un momento en el que perdió continuidad y volvió a quedar relegado en España. Su último partido como titular con Argentina había sido precisamente aquel encuentro ante Jordania en el Mundial.

El panorama se completa con una realidad que no deja de ser significativa: el contrato de Lionel Scaloni con la Selección también tiene fecha límite a fin de año. Por lo tanto, todavía resta conocer si el entrenador continuará al frente del equipo durante el proceso hacia el Mundial 2030.

Ese punto también puede resultar determinante para Lo Celso. Una eventual continuidad de Scaloni mantendría al frente al entrenador que más lo conoció y que lo convirtió en una pieza importante del equipo. Pero una modificación en el cuerpo técnico podría abrir un escenario completamente diferente.