Scaloni llama a Lo Celso para un último amistoso junto a Leo Messi

Pepe Jiménez Sevilla, 15 SEP 2026 - 23:21h.

La AFA ha querido aclarar la llamada del jugador del Betis ante sus recientes problemas físicos

Lo Celso habría vuelto con molestias físicas tras sus vacaciones

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Parecía estar escrito. Giovani Lo Celso, jugador del Betis, ha sido llamado por Scaloni para jugar con la selección argentina en este eterno parón que llega a pesar de sus recientes problemas físicos. La AFA, al menos, ha precisado que su llamada es únicamente para un amistoso de despedida para Leo Messi.

Desde que se conociesen sus problemas físicos de pretemporada, los seguidores verdiblancos, sin querer levantar demasiado la voz, temían que Lo Celso volviese justo a tiempo para ir convocado con Argentina... y la historia se vuelve a repetir.

Suplente ante el Lille, el mediapunta disputó minutos mínimos ante el Villarreal que le han permitido volver a sumar una nueva convocatoria con Argentina, aunque en esta ocasión lo hará, tal y como ha explicado la AFA, para jugar solo un amistoso de despedida para Messi.

El 'último baile' de Messi junto a Lo Celso

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el partido amistoso del 6 de octubre ante Benín a disputarse en Buenos Aires durante la próxima ventana de partidos internacionales, según anunció este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

La lista de convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín incluye a Messi. Tapia dijo en un video en su cuenta de X que tendrá "la despedida que se merece el 6 de octubre" en el Monumental de Buenos Aires.

El titular de la AFA agregó que serán invitados todos los jugadores integrantes del plantel albiceleste campeón en el Mundial de Catar en 2022 y sus familias "para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo".

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Messi anunció su retiro el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

La lista del entrenador Lionel Scaloni para los tres partidos amistosos a disputarse en el país incluye a 20 de los jugadores que participaron en el Mundial de Norteamérica 2026 como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Lautaro Martínez, con el agregado de jóvenes promesas que no fueron parte del torneo como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega o Matías Soulé.