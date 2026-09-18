Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 17:53h.

El delantero donostiarra se llevó los elogios del exfutbolista

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A las puertas del primer parón internacional del curso, el debate por el Balón de Oro se aviva. El triunfo de la Selección Española en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México da fuerza para repetir el galardón que ya ganó Rodri, aunque hay candidaturas importantes lejos de nuestro fútbol. En el día de la lista de Luis de la Fuente, un miembro de la Federación como Aitor Karanka aborda este asunto.

El que fuese defensa central de equipos como el Athletic Club o Real Madrid compareció este viernes en los micrófonos de Radio MARCA con motivo de su cumpleaños. Allí, Karanka se pronunció sobre temas de actualidad como Ceuta o la nueva etapa de José Mourinho en el club blanco, aunque también tuvo buenas palabras para Mikel Oyarzabal.

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Aitor Karanka y el Balón de Oro para Mikel Oyarzabal

Tras el lío con Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté con las camisetas de apoyo a Ceuta, Karanka optó por poner en valor el trabajo que está realizando la RFEF: "Al final, como persona hay que respetar a todo el mundo y lo que te puedo decir es como actuamos nosotros como Selección Española. Pensamos que había que ir y estuvimos. Ahora lo que se está intentando es que alguna selección vaya a jugar a Ceuta. Soy de los que piensa que primero hay que actuar con el ejemplo y la Federación española está actuando como cree que debe".

Sobre José Mourinho y su cambio de actitud, el exfutbolista destacó el caché que brinda a la competición nacional: "El regreso de José Mourinho es una gran noticia, cuando más gente de nivel mundial haya en LALIGA, mejor. José lo que quiere al final es sacar el máximo de sus jugadores y al final la esencia la lleva. Usará todas las armas que ha usado siempre para que los jugadores rindan al máximo posible".

Por último, al ser cuestionado por el Balón de Oro 2026, Aitor Karanka rompió una lanza por Mikel Oyarzabal: "Al jugador, pues a un español. Tenemos jugadores como Lamine, Rodri, Fabián que ha ganado Liga, Mundial y Champions, Mikel Oyarzabal. Solo se habla de él cuando mete goles, pero es un jugador que le da mucho a la Real Sociedad y a la Selección Española. El de entrenadores... mi corazoncito dice que se lo lleve Luis de la Fuente".